Курдин о «Харт Трофи»: «Кучеров имеет колоссальное влияние на «Тампу». Конкурентов нет! Даже Макдэвид такой вклад в игру «Эдмонтона» не вносит»

Геннадий Курдин считает, что Никита Кучеров может набрать 140 очков за сезон.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

– Как вам Куч?

– Молодец, что ж. Установил всероссийский рекорд в НХЛ – набрал 130 очков. Но я думаю, он может и до 140 дойти. Сами посчитайте: у «Тампы» еще семь матчей в запасе, а Никита набирает 1,76 очка за игру. Потенциал есть!

– Разгоняет его гонка с (127) и (126)? Они как три белых коня летят к «Арт Росс Трофи» – призу лучшему бомбардиру лиги.

– Я думаю, это подстегивает. Да, каждый думает о своей команде. Тем более у « » был момент по чемпионату, что они в плей-офф могли не попасть.

После Матча всех звезд мне Никита позвонил, мы говорили три часа. Он больше переживал не за себя, а чтобы команда попала в восьмерку. Они же кувыркались. Только теперь стоят в таблице так, что из зоны плей-офф их уже не вытеснить.

А так это очень интересно – выиграть забег у лучших из лучших в . Все ведь честолюбивые, все хотят побеждать. Опередить двух Маков – Макдэвида и Маккиннона – это престижная штука. Тут ведь тоже соревнование. Хочется все выиграть – горит такой огонек внутри. Иначе неинтересно.

Но хоккей – это игра. Она иногда не идет. Бывает, что все рикошеты за тебя, и ты даже из-за ворот забиваешь шнурками от коньков. А бывает, что с метра не можешь попасть в пустую рамку. Ты не знаешь, как все сложится, как партнеры будут помогать.

– Есть ли интрига в том, кто получит «Харт Трофи»?

– Я считаю, что нет. Приз самому ценному игроку регулярного чемпионата дают тому, кто внес наибольший вклад в успех своей команды. И я вам уже рассказывал, какое колоссальное влияние имеет Никита на «Тампу». У него даже конкурентов нет!

Даже Макдэвид такой вклад в игру «Эдмонтона» не вносит. Хотя были годы, когда Коннор играл за «Ойлерс» в одиночку.

Может, только Панарин будет конкурировать. Он 110 очков набрал, а «Нью-Йорк Рейнджерс» идет на первом месте в лиге. Но там все равно два топ-звена, и сам играет во втором. Он не один, и там все тащат.

А с тем вкладом, который Никита внес в «Тампу», не может поспорить ни один игрок, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.