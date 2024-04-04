Курдин о «Харт Трофи»: «Кучеров имеет колоссальное влияние на «Тампу». Конкурентов нет! Даже Макдэвид такой вклад в игру «Эдмонтона» не вносит»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин считает, что Никита Кучеров может набрать 140 очков за сезон.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

– Как вам Куч?

– Молодец, что ж. Установил всероссийский рекорд в НХЛ – набрал 130 очков. Но я думаю, он может и до 140 дойти. Сами посчитайте: у «Тампы» еще семь матчей в запасе, а Никита набирает 1,76 очка за игру. Потенциал есть!

– Разгоняет его гонка с Нэтаном Маккинноном (127) и Коннором Макдэвидом (126)? Они как три белых коня летят к «Арт Росс Трофи» – призу лучшему бомбардиру лиги.

– Я думаю, это подстегивает. Да, каждый думает о своей команде. Тем более у «Тампы» был момент по чемпионату, что они в плей-офф могли не попасть.

После Матча всех звезд мне Никита позвонил, мы говорили три часа. Он больше переживал не за себя, а чтобы команда попала в восьмерку. Они же кувыркались. Только теперь стоят в таблице так, что из зоны плей-офф их уже не вытеснить.

А так это очень интересно – выиграть забег у лучших из лучших в НХЛ. Все ведь честолюбивые, все хотят побеждать. Опередить двух Маков – Макдэвида и Маккиннона – это престижная штука. Тут ведь тоже соревнование. Хочется все выиграть – горит такой огонек внутри. Иначе неинтересно.

Но хоккей – это игра. Она иногда не идет. Бывает, что все рикошеты за тебя, и ты даже из-за ворот забиваешь шнурками от коньков. А бывает, что с метра не можешь попасть в пустую рамку. Ты не знаешь, как все сложится, как партнеры будут помогать.

– Есть ли интрига в том, кто получит «Харт Трофи»?

– Я считаю, что нет. Приз самому ценному игроку регулярного чемпионата дают тому, кто внес наибольший вклад в успех своей команды. И я вам уже рассказывал, какое колоссальное влияние имеет Никита на «Тампу». У него даже конкурентов нет!

Даже Макдэвид такой вклад в игру «Эдмонтона» не вносит. Хотя были годы, когда Коннор играл за «Ойлерс» в одиночку.

Может, только Панарин будет конкурировать. Он 110 очков набрал, а «Нью-Йорк Рейнджерс» идет на первом месте в лиге. Но там все равно два топ-звена, и сам Артемий играет во втором. Он не один, и там все тащат.

А с тем вкладом, который Никита внес в «Тампу», не может поспорить ни один игрок, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.

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2 комментария
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Очень хотелось бы победы Кучерова в борьбе за Харт Трофи, но это Макдэвид побеждает очень часто - у него из 3.
Кстати у Овечкина 3 Харта, у Кросби 2 Харта, у Кучерова пока 1 Харт.
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Чё то дед разговорился, ещё один крузак хочет?
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