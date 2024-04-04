Павел Валентенко: «Приятно, что Кучеров и Панарин идут в лидерах чемпионата НХЛ по очкам, прославляют Россию»

Павел Валентенко высказался об игре Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард « » сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата.

Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. 4-е место занимает нападающий « » (110 очков).

«Я лично рад за Никиту, он огромный трудяга, за счет своего трудолюбия и характера он сделал себя топовым игроком.

Вдвойне приятно, что наши русские ребята и Панарин идут в лидерах чемпионата по очкам, прославляют Россию.

Безусловно, много уже всего сказано про Кучерова, он всем все доказал. Его отличает хоккейный IQ, это то, чему ни один тренер не научит, это приходит с возрастом. И у Никиты, чем он старше становится, тем его IQ только совершенствуется.

И, конечно же, нельзя забывать, что он играет в хорошей команде, с отличными партнерами, с которыми у них налажена химия.

«Тампа» за последние годы всегда претендент на , огромный плюс, что Никита сейчас проводит свой лучший сезон, но результат будет зависеть от всего коллектива. Мы все прекрасно знаем, насколько НХЛ непредсказуемая лига, каждый год интересно наблюдать плей-офф.

Пожелаю всем нашим русским ребятам успехов и главное обойтись без травм», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Павел Валентенко.