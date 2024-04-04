Князев о Кучерове: «Лидер и зверь по всем параметрам. Макдэвид каждый сезон набирает больше 100 очков, а «Эдмонтон» сколько лет не берет Кубок Стэнли»

Кирилл Князев назвал Никиту Кучерова лидером «Тампы».

«Кучеров – это зверь вообще по всем параметрам. Действительно, он сделал себя сам. Это пример таланта и работоспособности, огромного желания и фанатизма. Вот какой хоккеист может получится, если все эти качества совместить.

Живет хоккеем? Да, но тут же можно по-разному это делать – правильно или неправильно. Если игрок держит высокий уровень и продолжает совершенствоваться, то это говорит о правильной подготовке.

Сюда же относятся работа над собой, психология и еще много всяких мелочей. Кучеров – лидер, он является важным механизмом в команде. А что за этим стоит? Его работа над собой, он продолжает держать высокий уровень. Это, на самом деле, очень непросто.

Я думаю, что Кучеров – один из лучших действующих игроков в мире, безусловно, но все равно играет команда. « » – один из претендентов на .

Какую бы феноменальную игру не показывал Кучеров, все равно не все зависит от него. Такую ситуацию мы можем наблюдать, в принципе, в любой команде.

Взять того же Макдэвида, который каждый сезон набирает больше 100 очков. Тем не менее «Эдмонтон» сколько лет уже не может поднять кубок над головой», – сказал хоккейный агент, экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Кирилл Князев.

набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге. На данный момент форвард «Тампы» – первый в списке бомбардиров.

Нападающий « » Коннор Макдэвид занимает третью строчку в списке бомбардиров, набрав 126 (29+97) очков.

В нынешнем сезоне игрок достиг трехзначной отметки в 7-й раз за карьеру. За 9 сезонов в лиге Макдэвид не набирал 100 очков в двух сезонах (дебютном, когда пропустил около половины регулярки из-за перелома ключицы, а также прерванном из-за ковида).