Могильный о Макдэвиде и Маккинноне: «Монстры. Они эталон лиги, огромные молодцы и талантливые ребята»

Александр Могильный оценил игру Коннора Макдэвида и Нэтана Маккиннона.

За несколько матчей до конца регулярного чемпионата НХЛ Кучеров и Маккиннон набрали по 127 очков, на счету Макдэвида – 126 баллов.

– Никита Кучеров сейчас сражается за звание лучшего бомбардира чемпионата с Маккинноном и Макдэвидом.

– Да у этих каждый год такой! Еще почему-то Макдэвид немножко сбавил в этом году. Ну а так, они монстры! Что я еще могу сказать?

Они эталон лиги. На них люди приходят смотреть, платят большие деньги. Они огромные молодцы, талантливые ребята, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.