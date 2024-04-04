Кучеров оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 130 очков против 127, у Макдэвида – 126

Теги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1), набрав 130-е (42+88) очко. Всего он провел 74 игры.

Вторым в списке идет нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, на счету которого 127 (47+80) баллов в 75 матчах.

Третье место в гонке занимает Коннор Макдэвид, у которого сегодня прервалась 8-матчевая результативная серия. Форвард «Эдмонтона» не набрал очков в игре с «Далласом» (0:5), у него 126 (29+97) баллов в 72 матчах.

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20 комментариев
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Ушел в небольшой отрыв, но будет ой как непросто в борьбе с Маками. Успехов Никитке!
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Макдэвид сегодня обнулился
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У Кучерова осталось 7 игр - Монреаль, Коламбус, Оттаве, Баффало - готовые клиенты; Питтсбург, Вашингтон и Торонто - сложные соперники
Маккиннон тоже 7 матчей - Миннесота×2, Эдмонтон×2, Даллас, Вегас, Виннипег - все непростые кроме, пожалуй, Миннесоты.
Макдэвид 8 игр - Аризона×2, Сан-Хосе, Калгари - готовые клиенты; Колорадо×2, Ванкувер, Вегас - сложные соперники.
Итого у Куча и Макди приблизительно одинаковый по сложности остаток сезона, у Коннора матч в запасе и минус 4 очка, У Маккиннона тяжёлая концовка. Если Никита в ближайшие 2-3 матча сможет на 2-3 очка ещё оторваться, думаю, канадцы перестанут жилы рвать
+16
-1
+15
Кучеров должен 140 очков набирать по итогу регулярки!
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+7
Ответ smiakishev
Макдэвид сегодня обнулился
Куч должен Оттинджеру бутыль
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0
+6
Никита хорошо был сегодня вместе с Васей . Лично хочется чтобы 100 передач выбил . Скоро в пантеон 100+ войдет Макдэвид(97 сейчас ) . Быть 5-м в истории НХЛ кто смог будет волшебно . 7 игр 12 передач . В этом сезоне Никита точно может !
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+6
Просто отличные новости по итогу на сегодняшний момент!)
+5
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+5
Куч возглавил гонку как по очкам - 130, так и по результативности - 1.76.
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+4
Ответ Геннадий Бакшеев
У Кучерова осталось 7 игр - Монреаль, Коламбус, Оттаве, Баффало - готовые клиенты; Питтсбург, Вашингтон и Торонто - сложные соперники Маккиннон тоже 7 матчей - Миннесота×2, Эдмонтон×2, Даллас, Вегас, Виннипег - все непростые кроме, пожалуй, Миннесоты. Макдэвид 8 игр - Аризона×2, Сан-Хосе, Калгари - готовые клиенты; Колорадо×2, Ванкувер, Вегас - сложные соперники. Итого у Куча и Макди приблизительно одинаковый по сложности остаток сезона, у Коннора матч в запасе и минус 4 очка, У Маккиннона тяжёлая концовка. Если Никита в ближайшие 2-3 матча сможет на 2-3 очка ещё оторваться, думаю, канадцы перестанут жилы рвать
Один из "готовых клиентов" на днях не оставил шансов Колорадо, а до этого обыграли Питтсбург, который на ходу. Так что не все так просто.
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+3
Нервная гоночка...то кажества вот..Макдак накатит и он ноль привозит...то кажется Никита оторвался и у него ноль,то Маккинон выходит вперед и потом притормаживает.
Выиграть может любой,будем смотреть и наслаждаться.Все трое стоят друг друга.
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Никите удачи в b2b, и еще треху очков.
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Легкий соперник, не значит много очков. Можно и с Коламбусом и с Далласом 0 очков набрать. Тем интереснее сюжет.
Маку и Кучу осталось по 7 матчей сыграть, Маку - 8.
У Тампы остался один б2б, завтра Монреаль. У Колорадо очень сложные б2б с Эдмонтоном и Вегасом. У Эдмонтона аж 3 б2б, с Ванкувером, Колорадо и Калгари.
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Кучерову - Арт Росс!
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Ответ Геннадий Бакшеев
У Кучерова осталось 7 игр - Монреаль, Коламбус, Оттаве, Баффало - готовые клиенты; Питтсбург, Вашингтон и Торонто - сложные соперники Маккиннон тоже 7 матчей - Миннесота×2, Эдмонтон×2, Даллас, Вегас, Виннипег - все непростые кроме, пожалуй, Миннесоты. Макдэвид 8 игр - Аризона×2, Сан-Хосе, Калгари - готовые клиенты; Колорадо×2, Ванкувер, Вегас - сложные соперники. Итого у Куча и Макди приблизительно одинаковый по сложности остаток сезона, у Коннора матч в запасе и минус 4 очка, У Маккиннона тяжёлая концовка. Если Никита в ближайшие 2-3 матча сможет на 2-3 очка ещё оторваться, думаю, канадцы перестанут жилы рвать
Считай МакДи отстаёт от них не на 4 и 3 очка, а на 5 и на 3, ибо при равенсте, будут считать голы)
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Ответ Геннадий Бакшеев
У Кучерова осталось 7 игр - Монреаль, Коламбус, Оттаве, Баффало - готовые клиенты; Питтсбург, Вашингтон и Торонто - сложные соперники Маккиннон тоже 7 матчей - Миннесота×2, Эдмонтон×2, Даллас, Вегас, Виннипег - все непростые кроме, пожалуй, Миннесоты. Макдэвид 8 игр - Аризона×2, Сан-Хосе, Калгари - готовые клиенты; Колорадо×2, Ванкувер, Вегас - сложные соперники. Итого у Куча и Макди приблизительно одинаковый по сложности остаток сезона, у Коннора матч в запасе и минус 4 очка, У Маккиннона тяжёлая концовка. Если Никита в ближайшие 2-3 матча сможет на 2-3 очка ещё оторваться, думаю, канадцы перестанут жилы рвать
Думаю, к НХЛ выражение "готовые клиенты" не особо применимо
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Почувствовал запах крови. Макам точно легко не будет.
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супербитва супертопов. Как минимум 10 человек будет с очками 100+, разошлись ребята конечно
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Концовка гонки за Арт Росс нарядная получается. Конечно, хочется чтобы Никита взял. Но и конкуренты не дремлют. В любой момент готовы набрать 3-4 балла за матч. Никите удачи!!!
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Не понял где у него передача в последнем голе, он вообще шайбы не коснулся, кажется, но и хорошо что приписали, недавно передачку отняли, вот возвратили
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Кучер-Зверь! По праву лучший игрок мира последних 5 лет!
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