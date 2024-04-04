Кучеров оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 130 очков против 127, у Макдэвида – 126

Никита Кучеров вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ.

Форвард « » сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1), набрав 130-е (42+88) очко. Всего он провел 74 игры.

Вторым в списке идет нападающий « » , на счету которого 127 (47+80) баллов в 75 матчах.

Третье место в гонке занимает , у которого сегодня прервалась 8-матчевая результативная серия. Форвард « » не набрал очков в игре с «Далласом» (0:5), у него 126 (29+97) баллов в 72 матчах.