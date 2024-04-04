Кучеров оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 130 очков против 127, у Макдэвида – 126
Никита Кучеров вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ.
Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1), набрав 130-е (42+88) очко. Всего он провел 74 игры.
Вторым в списке идет нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, на счету которого 127 (47+80) баллов в 75 матчах.
Третье место в гонке занимает Коннор Макдэвид, у которого сегодня прервалась 8-матчевая результативная серия. Форвард «Эдмонтона» не набрал очков в игре с «Далласом» (0:5), у него 126 (29+97) баллов в 72 матчах.
Маккиннон тоже 7 матчей - Миннесота×2, Эдмонтон×2, Даллас, Вегас, Виннипег - все непростые кроме, пожалуй, Миннесоты.
Макдэвид 8 игр - Аризона×2, Сан-Хосе, Калгари - готовые клиенты; Колорадо×2, Ванкувер, Вегас - сложные соперники.
Итого у Куча и Макди приблизительно одинаковый по сложности остаток сезона, у Коннора матч в запасе и минус 4 очка, У Маккиннона тяжёлая концовка. Если Никита в ближайшие 2-3 матча сможет на 2-3 очка ещё оторваться, думаю, канадцы перестанут жилы рвать
Выиграть может любой,будем смотреть и наслаждаться.Все трое стоят друг друга.
Маку и Кучу осталось по 7 матчей сыграть, Маку - 8.
У Тампы остался один б2б, завтра Монреаль. У Колорадо очень сложные б2б с Эдмонтоном и Вегасом. У Эдмонтона аж 3 б2б, с Ванкувером, Колорадо и Калгари.