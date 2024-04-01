Медведев о штрафе СКА от КХЛ: «Это вместо разговора о том, куда плывет наш судейский корабль. Сродни двухминутному штрафу Серебрякову с «Автомобилистом»

Теги СКА Автомобилист Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков деньги Хоккей

Александр Медведев высказался о штрафе, наложенном на СКА от КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

В качестве одного из аргументов он приводил спорное удаление вратаря Никиты Серебрякова за подножку в пятом матче серии.

За эти высказывания КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей.

«Это сродни двухминутному штрафу нашему вратарю Серебрякову в 5-м матче с «Автомобилистом» – вместо профессионального разбора, в том числе публичного, и этого эпизода, и серьезного разговора о том, куда и как плывет наш судейский корабль», – сказал Медведев.

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27 комментариев
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Ещё 500 000 штрафа ему!
Разговорился!
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Большой респект представителям лиги! Не надо с ними церемониться. У нас нормальное судейство, а не такое, какое хочет СКА.
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Ответ Bytakha
Так. Похоже, что ещё один штраф прилетит
Штраф - понижение СКА в ВХЛ
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Давайте его еще на лям, потом на два оштрафуйте. Тем более как не оштрафовать Медведева в день его профессионального праздника!
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Так. Похоже, что ещё один штраф прилетит
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По ходу Ромка с Медведем знатно день дурака отметили
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🧯 🧯🧯🧯
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Этот не замолчит. Будет ныть, пока КГ не возьмёт. Вот как с можно такую гнусь допускать до управления? Он же слабак.
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их корабль скоро утонет в их слезах.
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Очередные слезы! Тьфу !!!
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Ответ Рустам Баянов
По ходу Ромка с Медведем знатно день дурака отметили
Да они его каждый день отмечают.
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Ответ Леша Редиско
Ещё 500 000 штрафа ему! Разговорился!
Он за пол часа столько зарабатывает. ули ему. - может и потрындеть.
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Хватит ныть! Привык, что все судейские ошибки на руку колбасе? Надо же, ошиблись! Если 500000 рублей, это как 2 минуты меньшинства в игре, то выпиши минут 10-15 в благотворительный фонд. Умник!
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Вспоминается яркий жест Знарка , адресованный этому персонажу, с ледовой арены
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Думаю, что Анисимова таки сольют. При в принципе нормальном судействе, не помню что бы было столько нытья по ходу сезона, Ларин и его альтер эго, ветераны, ТГ каналы и прочие неравнодушные. Эпизоды, обсасывали месяцами и это в регулярке, а в ПО благодаря СКА это вышло на новый уровень, экспертов привлекли))
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Это называется регламент и его выполнение. Но вам то откуда знать, что это такое?
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Давайте экстраполируем эту ситуацию с хоккеем в парадигме "руководство - исполнители/подчиненные" в масштабах страны и поймем, что вы, Александр Иванович, должны подчиниться тем правилам, которые есть.
И если пластиковый стаканчик, наполненный вашим гневом, брошен в сторону власть предержащих, то она отреагирует молниеносно, в лучшем случае выписав большой штраф, а в худшем мы увидим пример, аналогичный ситуации с Федотовым.
При этом краеугольные камни всех проблем будут скрыты флером патриотических речей, лизоблюдства, а виноват тут, конечно, коллективный Запад: в том, что "шайба" наша катится вниз, что в стране пока еще 1,5 "центра" (пока играет Малкин) и 1,5 защитника (условный Сергачев) мирового уровня, что уровень подготовки упал ниже плинтуса.
Ну, а тот факт, что вы сами создавали эту самую систему, нисколько вас не смущает, ведь катки строятся.
И потому шапито с потолком зарплат вашего клуба, откаты и распилы при строительстве арены, скупка всего дорогого и блестящего у конкурентов etc - модель происходящего на 1/6 части суши.
В общем, посмотритесь в зеркало, а потом нойте. Плюс попробуйте вспомнить хотя бы на миг, кто находится на посту главного тренера СКА.
И после некоторых размышлений многие ответы всплывут на поверхность.
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Медведева надо было персонально оштрафовать,он ведь критиковал.
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Никак не успокоится,демон. Деньги сводят людей с ума. Вседозволенность сродни потери разума
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Из слёз Медведева уже можно сделать лёд, который будет задействован на новой арене
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Битому неймётся.
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в чём то он прав,
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Нужно срочно отправить Эспозито и узнать его мнение.
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Собака лает, караван идёт… Да,Рома?
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Это штраф не за критику.
Это напоминание, что каждый должен заниматься своим делом. Судить - своим. Медведев - своим.
У Медведева ведь есть какое-то дело?
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Какой же он мразотный тип
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Снимайтесь и валите в лигу Финляндии на родину главного тренера.
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