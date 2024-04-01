Медведев о штрафе СКА от КХЛ: «Это вместо разговора о том, куда плывет наш судейский корабль. Сродни двухминутному штрафу Серебрякову с «Автомобилистом»
Александр Медведев высказался о штрафе, наложенном на СКА от КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.
В качестве одного из аргументов он приводил спорное удаление вратаря Никиты Серебрякова за подножку в пятом матче серии.
За эти высказывания КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей.
«Это сродни двухминутному штрафу нашему вратарю Серебрякову в 5-м матче с «Автомобилистом» – вместо профессионального разбора, в том числе публичного, и этого эпизода, и серьезного разговора о том, куда и как плывет наш судейский корабль», – сказал Медведев.
Разговорился!
И если пластиковый стаканчик, наполненный вашим гневом, брошен в сторону власть предержащих, то она отреагирует молниеносно, в лучшем случае выписав большой штраф, а в худшем мы увидим пример, аналогичный ситуации с Федотовым.
При этом краеугольные камни всех проблем будут скрыты флером патриотических речей, лизоблюдства, а виноват тут, конечно, коллективный Запад: в том, что "шайба" наша катится вниз, что в стране пока еще 1,5 "центра" (пока играет Малкин) и 1,5 защитника (условный Сергачев) мирового уровня, что уровень подготовки упал ниже плинтуса.
Ну, а тот факт, что вы сами создавали эту самую систему, нисколько вас не смущает, ведь катки строятся.
И потому шапито с потолком зарплат вашего клуба, откаты и распилы при строительстве арены, скупка всего дорогого и блестящего у конкурентов etc - модель происходящего на 1/6 части суши.
В общем, посмотритесь в зеркало, а потом нойте. Плюс попробуйте вспомнить хотя бы на миг, кто находится на посту главного тренера СКА.
И после некоторых размышлений многие ответы всплывут на поверхность.
Это напоминание, что каждый должен заниматься своим делом. Судить - своим. Медведев - своим.
У Медведева ведь есть какое-то дело?