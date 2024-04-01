Медведев о штрафе СКА от КХЛ: «Это вместо разговора о том, куда плывет наш судейский корабль. Сродни двухминутному штрафу Серебрякову с «Автомобилистом»

Александр Медведев высказался о штрафе, наложенном на СКА от КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

В качестве одного из аргументов он приводил спорное удаление вратаря Никиты Серебрякова за подножку в пятом матче серии.

За эти высказывания КХЛ оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей.

«Это сродни двухминутному штрафу нашему вратарю Серебрякову в 5-м матче с «Автомобилистом» – вместо профессионального разбора, в том числе публичного, и этого эпизода, и серьезного разговора о том, куда и как плывет наш судейский корабль», – сказал Медведев.