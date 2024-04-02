Медведев об отмене штрафа Ротенбергу: «Комментарии уместно давать тем, кто пытались наложить штраф и провалились с этим»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Медведев прокомментировал отмену штрафа Роману Ротенбергу.

Ранее стало известно, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги в декабре 2023 года.

Решение принял третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража.

Суд отменил решение дисциплинарного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа. Суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

– Я в курсе, но считаю, что комментарии уместно давать тем, кто пытались наложить штраф и провалились с этим.

– Можете ли подтвердить, что вынесено решение вернуть деньги?

– Видел решение. Там черным по белому написано, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На Ротенбергов штраф наложить не могут ФАС, ФНС и Генеральная Прокуратура вместе взятые, а тут какой-то дисциплинарный комитет
+44
0
+44
Лига по сути принадлежит им,чему удивляться)
+34
0
+34
Позорище
+22
0
+22
Ответ Дима33
Лига по сути принадлежит им,чему удивляться)
Им страна принадлежит, чего уж там! Уже более двух десятков лет…🤘
+19
0
+19
Как же до сих пор у них бомбит. 😤достойно проиграть не могут и признать
+6
0
+6
Как говорил один персонаж: Да здравствует самый гуманный суд в мире!!!
+4
0
+4
Еще больше «доброжелателей» у клуба будет. Скоро, наверное, бить начнут
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
На Ротенбергов штраф наложить не могут ФАС, ФНС и Генеральная Прокуратура вместе взятые, а тут какой-то дисциплинарный комитет
Шапито уехало , а ведущие артисты остались . Как хотелось бы увидеть данный тандем в Зените !!!
+3
0
+3
Ротенбергу уже давно штраф выписать высшей мерой.
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
На Ротенбергов штраф наложить не могут ФАС, ФНС и Генеральная Прокуратура вместе взятые, а тут какой-то дисциплинарный комитет
МУС наложит
+2
0
+2
ООО КХЛ против ООО «ОЗЕРО»….. забавно🤓
+2
0
+2
Карманная Хоккейная Лига
+2
0
+2
ощущение что просто сказали "да подавись ты и умолкни"
+1
0
+1
Когда обделался в ПО, остаётся заниматься такой херней. Медведева самого пора гнать ссаными тряпками из футбола, и из хоккея. Абсолютно бестолковый управленец.
+1
0
+1
ПОЗОРИЩЕ!!!
0
0
0
На месте Йозе ещё бы взыскал с КХЛ компенсацию морального вреда, а также подал иск по защите чести, светлого имени и деловой репутации, чтобы неповадно было в следующий раз :)
0
0
0
Чего его так много стало ? он до вылета СКА так активен по хокейной теме не был никогда вроде
0
0
0
Как же надоели
0
0
0
Вижу фамилию Медведев, ставлю жирный минус не читая. Разницы нет, Димон, Санек или Иван.
0
0
0
Я тоже не понимаю, как игрушки Ротенберга могут его судить.
0
0
0
Вот же цирк
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/9/5c/401dff85443f992a6a6f6553c78ec.jpeg
0
0
0
Третейский суд.... А судьи кто?!
0
0
0
Овощи
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий