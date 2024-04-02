Медведев об отмене штрафа Ротенбергу: «Комментарии уместно давать тем, кто пытались наложить штраф и провалились с этим»

Александр Медведев прокомментировал отмену штрафа Роману Ротенбергу.

Ранее стало известно, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера команды Спортивно-дисциплинарным комитетом лиги в декабре 2023 года.

Решение принял третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража.

Суд отменил решение дисциплинарного комитета Фонбет Чемпионата КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа. Суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» вернуть клубу 500 тысяч рублей.

– Я в курсе, но считаю, что комментарии уместно давать тем, кто пытались наложить штраф и провалились с этим.

– Можете ли подтвердить, что вынесено решение вернуть деньги?

– Видел решение. Там черным по белому написано, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.