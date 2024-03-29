В КХЛ и МХЛ будут играть до 31 мая – со следующего сезона. Сроки проведения турниров увеличены на месяц

КХЛ и МХЛ будут играть плей-офф до 31 мая, начиная с сезона-2024/25.

В четверг завершилось заочное заседание Совета директоров КХЛ, который принял решение по изменению сроков проведения чемпионата.

Новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и OLIMPBET Чемпионата МХЛ, начиная с сезона-2024/25, – 31 мая.

В этом и предыдущих сезонах последние матчи плей-офф должны были быть сыграны до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что КХЛ рассматривает несколько возможных вариантов календаря.