В КХЛ и МХЛ будут играть до 31 мая – со следующего сезона. Сроки проведения турниров увеличены на месяц
КХЛ и МХЛ будут играть плей-офф до 31 мая, начиная с сезона-2024/25.
В четверг завершилось заочное заседание Совета директоров КХЛ, который принял решение по изменению сроков проведения чемпионата.
Новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и OLIMPBET Чемпионата МХЛ, начиная с сезона-2024/25, – 31 мая.
В этом и предыдущих сезонах последние матчи плей-офф должны были быть сыграны до 30 апреля.
Ранее сообщалось, что КХЛ рассматривает несколько возможных вариантов календаря.
Только надо тогда лигу увеличивать, а то проводить такую большую регулярку ради отсева 7 команд нелогично.
Или календарь с подвохом т.е паузами будет😏