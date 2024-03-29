В КХЛ и МХЛ будут играть до 31 мая – со следующего сезона. Сроки проведения турниров увеличены на месяц

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КХЛ и МХЛ будут играть плей-офф до 31 мая, начиная с сезона-2024/25.

В четверг завершилось заочное заседание Совета директоров КХЛ, который принял решение по изменению сроков проведения чемпионата.

Новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и OLIMPBET Чемпионата МХЛ, начиная с сезона-2024/25, – 31 мая.

В этом и предыдущих сезонах последние матчи плей-офф должны были быть сыграны до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что КХЛ рассматривает несколько возможных вариантов календаря.

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24 комментария
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Количество матчей добавят?
+18
0
+18
Видно, что КХЛ действительно старается сделать лигу лучше, и если бы не "помощники" в лице ФХР и Минспорта, процесс проходил бы быстрее!
+19
-1
+18
Отличная новость! Наконец-то продавили ФХР
+18
0
+18
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
А старт сезона когда? В конце сентября?
В начале мая.
+16
-1
+15
Ответ Раменки за Динамо
В мае на ЦСКА никто не придёт, все по традиции на дачах будут.
До мая нужно еще не вылететь
+9
0
+9
алилуя
+8
0
+8
А старт сезона когда? В конце сентября?
+6
0
+6
Ответ Александр Кудрявцев
Как бы не августе начало
Введут три перерыва по две недели на суперсерии с Беларусью?)
+3
0
+3
Ответ bailen
Отличная новость! Наконец-то продавили ФХР
Так ведь на ЧМ и ОИ не пускают
+3
0
+3
Ответ Ыжык
Наконец то поняли что никаких чемпионатов мира не будет ещё как минимум лет 5.
А минусы будут? Чинуши и Владэг не съездят на вип-столы в Европу и не отчитаются после медали, как они катков настроили
+3
-1
+2
Ответ Алексей Бабушкин
Количество матчей добавят?
Выходных
+2
0
+2
Ответ Георгий Большаков
Так ведь на ЧМ и ОИ не пускают
Так ведь уже 3 года не пускают. А ФХР всё равно упорно подстраивался под календарь ИИХФ.
+2
0
+2
Хорошее решение. КХЛ пора отпочковаться от ФХР. Вот только как с контрактами быть? И как быть с Барысом в случае чего? Казахстан-то никто не отстранял
+2
0
+2
тогда надо хотя бы 1 новый клуб и 75 игр.
+2
0
+2
Наконец то поняли что никаких чемпионатов мира не будет ещё как минимум лет 5.
+4
-2
+2
Это надо было делать давно, даже перед Сочи.
Только надо тогда лигу увеличивать, а то проводить такую большую регулярку ради отсева 7 команд нелогично.
Или календарь с подвохом т.е паузами будет😏
+2
0
+2
А контракты переподписывать теперь?
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
А старт сезона когда? В конце сентября?
Как бы не августе начало
+1
0
+1
Символично - в день Последнего школьного звонка(25 мая) - 7-ая игра финала.
+1
0
+1
Вот это круто! Ещё бы матчей добавили
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Не совсем понятное решение , если не будет увеличение количества матчей, то за каким добавлять еще целый месяц
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интересно, что будет с контрактами
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Ответ Айнур Арысланов
Выходных
Больше пауз?
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