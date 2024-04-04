Сопин о новом контракте О′Делла: «Москва и «Динамо» для Эрика и его семьи – не пустой звук. Рассчитываем, что он не сбавит обороты»
Спортивный директор «Динамо» поделился эмоциями после переподписания О`Делла.
Сегодня московский клуб заключил новый контракт с 33-летним нападающим. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2025/26.
«Еще одна приятная новость – продление контракта с Эриком О’Деллом. Ведущий центр команды уже стал своим во всех смыслах слова. Москва и «Динамо» для Эрика и его семьи – не пустой звук.
Тренерский штаб рассчитывает, что в новом сезоне он не сбавит обороты и продолжит радовать болельщиков своей игрой и эмоциями», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
В этом сезоне О′Делл сыграл за «Динамо» 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 51 (23+28) очко при показателе полезности «+20».
В Кубке Гагарина нападающий провел 10 игр и отметился 6 (4+2) баллами.