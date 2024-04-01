«Динамо» решило продлить контракты с Кудашовым и Сопиным («СЭ»)
Алексей Кудашов и Алексей Сопин продолжат работать в «Динамо».
Руководство московского клуба приняло окончательное решение о продлении контрактов с главным тренером команды Алексеем Кудашовым и спортивным директором Алексеем Сопиным.
Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Первые договоренности были достигнуты еще в феврале до старта Кубка Гагарина, однако на ситуацию могли повлиять результаты бело-голубых в плей-офф.
Несмотря на поражение от «Трактора» (0-4) во втором раунде, было принято решение, что Кудашов и Сопин продолжат работу в «Динамо».
Также в этом сезоне «Динамо» выиграло Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате.
Прощай, шайба.
Местная динамовская публика всё также выбирала тренера по Википедии..
Это твоей курочке с соседом поинтереснее, а в спорте любое назначение это пальцем в небо.
Первый раз за 11 лет не вышли в полуфинал,а 0:4 на века и с 0:3 отыгрались,тоже в историю войдёт,почувствуйте разницу,бггг.Радоваться победам когда все деньги в Москве над нищими клубами это великие достижения,ахахах.
На освободившееся бабло, возродить клуб в Новокузнецке или Перми.