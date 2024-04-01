«Динамо» решило продлить контракты с Кудашовым и Сопиным («СЭ»)

Алексей Кудашов и Алексей Сопин продолжат работать в «Динамо».

Руководство московского клуба приняло окончательное решение о продлении контрактов с главным тренером команды и спортивным директором .

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Первые договоренности были достигнуты еще в феврале до старта Кубка Гагарина, однако на ситуацию могли повлиять результаты бело-голубых в плей-офф.

Несмотря на поражение от «Трактора» (0-4) во втором раунде, было принято решение, что Кудашов и Сопин продолжат работу в «Динамо».

Также в этом сезоне « » выиграло Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате.