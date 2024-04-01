«Динамо» решило продлить контракты с Кудашовым и Сопиным («СЭ»)

Теги Алексей Кудашов Алексей Сопин КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Кудашов и Алексей Сопин продолжат работать в «Динамо».

Руководство московского клуба приняло окончательное решение о продлении контрактов с главным тренером команды Алексеем Кудашовым и спортивным директором Алексеем Сопиным.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Первые договоренности были достигнуты еще в феврале до старта Кубка Гагарина, однако на ситуацию могли повлиять результаты бело-голубых в плей-офф.

Несмотря на поражение от «Трактора» (0-4) во втором раунде, было принято решение, что Кудашов и Сопин продолжат работу в «Динамо».

Также в этом сезоне «Динамо» выиграло Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате.

19 комментариев
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Какое позорище! Сколько можно?!
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Ужасному концу предпочли ужас без конца.
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Ответ Moscow Johnny
а можно не выбирать? и быть без Сафронова и без Кудашова? )))
Было бы здорово!! Но таких вариантов в прессе не было. Коням повезло, что урвали Воробьева
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Ответ Doronya
Если выбирать между Кудашовым и Сафроновым с перестройкой и распилами, пусть тогда уж так будет
а можно не выбирать? и быть без Сафронова и без Кудашова? )))
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Если выбирать между Кудашовым и Сафроновым с перестройкой и распилами, пусть тогда уж так будет
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Хоккейное Динамо вяло стагнирует. Противно.
Прощай, шайба.
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Прошли годы..
Местная динамовская публика всё также выбирала тренера по Википедии..

Это твоей курочке с соседом поинтереснее, а в спорте любое назначение это пальцем в небо.
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Ответ Дмитрий9779
Да,нет больше простыней,бггг. Первый раз за 11 лет не вышли в полуфинал,а 0:4 на века и с 0:3 отыгрались,тоже в историю войдёт,почувствуйте разницу,бггг.Радоваться победам когда все деньги в Москве над нищими клубами это великие достижения,ахахах.
Кстати как мы и предрекали, никто из трёх московских не прошёл второй раунд. Опять придётся канадцев набирать, ну не работают московские школы, хоть ты тресни))
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Да,нет больше простыней,бггг.
Первый раз за 11 лет не вышли в полуфинал,а 0:4 на века и с 0:3 отыгрались,тоже в историю войдёт,почувствуйте разницу,бггг.Радоваться победам когда все деньги в Москве над нищими клубами это великие достижения,ахахах.
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Ну реально неплохо бы проредить. Зачем им в москве три клуба? Всё равно зрители плохо ходят. Те же крылья отправили в небесную лигу, так уже никто и не вспоминает. Может и динамо пора? Ладно цска, у них традиции, а у этих, кроме алкоголиков-ветеранов, восхваляющих СКА и вспомнить то больше нечего.
На освободившееся бабло, возродить клуб в Новокузнецке или Перми.
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Ответ Александр Кучеренко
Какое позорище! Сколько можно?!
Ну а кого на смену?
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Ответ Юрий Тарасенко
Ну а кого на смену?
А вот интересно было б что-нибудь свеженькое, например, Сергей Гончар...
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Ответ BEER FAN #77
А вот интересно было б что-нибудь свеженькое, например, Сергей Гончар...
Алексей Ковалев из Спартака будет интереснее.
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Ответ КЕША
Алексей Ковалев из Спартака будет интереснее.
А соглашусь)
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Ответ цэсемьэр
как-то с каждым днём все тревожнее и тревожнее становится.. за Акбарс😆
Квартальнов еще свободен)
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