Кучеров о том, что обновил рекорд «Тампы» по очкам за сезон: «Это было приятно. Еще лучше было то, что мы одержали победу. Я рад»

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров подвел итоги матча НХЛ с «Торонто» (4:1).

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи. Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. 

Он обновил рекорд «Тампы» по очкам за сезон. Предыдущее достижение было установлено Кучеровым в сезоне-2018/19 (128 очков).

«Конечно, я знал, что установил рекорд. Это было приятно.

Еще лучше было то, что сегодня мы одержали победу. Я рад.

Мы придерживались плана на игру на протяжении всего матча, старались быть последовательными в своей игре и нашли способ победить», – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

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3 комментария
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Кучу надо по 2 очка за матч набрать в оставшихся и точно останется 1-м. Судя по календарю, меньше всего шансов у Колорадо, на втором месте Тампа. У Эдмонтона есть много матчей с днарями.
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Круче Никиты только Михалыч!
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