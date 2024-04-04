Кучеров о том, что обновил рекорд «Тампы» по очкам за сезон: «Это было приятно. Еще лучше было то, что мы одержали победу. Я рад»

Никита Кучеров подвел итоги матча НХЛ с «Торонто» (4:1).

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи. Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата.

Он обновил рекорд «Тампы» по очкам за сезон. Предыдущее достижение было установлено Кучеровым в сезоне-2018/19 (128 очков).

«Конечно, я знал, что установил рекорд. Это было приятно.

Еще лучше было то, что сегодня мы одержали победу. Я рад.

Мы придерживались плана на игру на протяжении всего матча, старались быть последовательными в своей игре и нашли способ победить», – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.