Кучеров о том, что обновил рекорд «Тампы» по очкам за сезон: «Это было приятно. Еще лучше было то, что мы одержали победу. Я рад»
Никита Кучеров подвел итоги матча НХЛ с «Торонто» (4:1).
Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи. Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата.
Он обновил рекорд «Тампы» по очкам за сезон. Предыдущее достижение было установлено Кучеровым в сезоне-2018/19 (128 очков).
«Конечно, я знал, что установил рекорд. Это было приятно.
Еще лучше было то, что сегодня мы одержали победу. Я рад.
Мы придерживались плана на игру на протяжении всего матча, старались быть последовательными в своей игре и нашли способ победить», – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.