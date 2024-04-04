Кучеров с 3 передачами стал 3-й звездой дня в НХЛ, Эттинджер с шатаутом – 2-й, Мур с хет-триком – 1-й

Никита Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров, сделавший 3 передачи в матче с «Торонто» (4:1). Нападающий набрал 130-е очко в текущем чемпионате НХЛ и обновил рекорд среди россиян за один сезон в лиге.

Вторая звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, сделавший шатаут в игре против «Эдмонтона» (5:0). Он отразил все 35 бросков.

Первая звезда – нападающий «Лос-Анджелеса» Тревор Мур с хет-триком в матче с «Сиэтлом» (5:2).