Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (855), обогнав Вячеслава Козлова

Теги Тампа-Бэй Павел Дацюк Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

Теперь на счету 30-летнего Никиты Кучерова 855 (318+537) баллов в 716 играх в лиге.

Он превзошел достижение Вячеслава Козлова (853 очка) и вышел на чистое 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1543), Евгений Малкин («Питтсбург», 1285), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029), Павел Дацюк (918) и Илья Ковальчук (876).

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9 комментариев
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Эх, приехал бы на год раньше и не не "лежал в больничке" весь сезон 2020/21 - уже бы точно набрал бы 1000+очков.
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+17
В следующем сезоне Ковальчука и Дацюка обойдёт.
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Ответ Мясоед7
Думаю в тройку сможет войти!!!
Вторым закончит
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Малкина может обогнать, Овечкина скорее всего нет, для этого конское здоровье надо иметь.
+3
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+3
Думаю в тройку сможет войти!!!
+1
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+1
Было бы здорово если бы он в следующих двух сезонах смог по 40 шайб забить, а потом до конца карьеры может и до 500 шайб доковыряет.У него есть шансы по итогу Малкина по очкам превзойти.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Эх, приехал бы на год раньше и не не "лежал в больничке" весь сезон 2020/21 - уже бы точно набрал бы 1000+очков.
Тогда Кубка не было бы.
+1
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