Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (855), обогнав Вячеслава Козлова
Никита Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.
Форвард «Тампы» сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).
Теперь на счету 30-летнего Никиты Кучерова 855 (318+537) баллов в 716 играх в лиге.
Он превзошел достижение Вячеслава Козлова (853 очка) и вышел на чистое 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1543), Евгений Малкин («Питтсбург», 1285), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029), Павел Дацюк (918) и Илья Ковальчук (876).