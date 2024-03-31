Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (855), обогнав Вячеслава Козлова

Никита Кучеров вышел на чистое 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард « » сделал 2 передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).

Теперь на счету 30-летнего 855 (318+537) баллов в 716 играх в лиге.

Он превзошел достижение (853 очка) и вышел на чистое 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории .

Выше идут («Вашингтон», 1543), Евгений Малкин («Питтсбург», 1285), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029), Павел Дацюк (918) и Илья Ковальчук (876).