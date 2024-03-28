Кучеров вышел на 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (853), догнав Вячеслава Козлова

Теги Тампа-Бэй Павел Дацюк Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард «Тампы» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1).

Теперь на счету 30-летнего Никиты Кучерова 853 (318+535) балла в 715 играх в лиге.

Он повторил достижение Вячеслава Козлова (853 очка), разделив с ним 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1543), Евгений Малкин («Питтсбург», 1282), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029), Павел Дацюк (918) и Илья Ковальчук (876).

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24 комментария
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Ответ Rodgeras
Кучеров обойдёт Малкина и Овечкина по очкам! Скриньте! Здоровья Никите и всем нашим!
Нет конечно. Он за 10 сезонов набрал столько и надо почти столько, а ему 30 лет уже. Еще лет 5 сможет много набирать. Могильного может обойти. Федоров уже под вопросом. Ови и Малкин еще сами играют и их не догнать.
+29
-4
+25
Ответ KRAN
До Малкина 4 сезона по 110 очков. Почему бы и не да.
Напоминаю, что Малкин ещё играет)
Вот где Куч должен войти число самых величайших в истории, так это по очкам в плове
+9
0
+9
Ответ KRAN
До Малкина 4 сезона по 110 очков. Почему бы и не да.
Всего по 110, всего то 4, да у вас вообще все изи я смотрю)
+11
-2
+9
Кучеров обойдёт Малкина и Овечкина по очкам! Скриньте!
Здоровья Никите и всем нашим!
+19
-12
+7
Мы же все видим что Куч с годами стал только сильней, и причины, по которым он еще не записался в тысячники, объективные (пандемия, травмы). Если избежит серьезных травм, сохранит ритм, он вполне способен обогнать Федорова. Как минимум. На самом деле он уже один из самых крутых игроков поколения, своего амплуа, и даже если сейчас завершит карьеру, таким останется.
+7
0
+7
Ответ Rodgeras
Кучеров обойдёт Малкина и Овечкина по очкам! Скриньте! Здоровья Никите и всем нашим!
Конечно хотелось бы, но думаю врятли. Смотря сколько будет здоровья. Малкина думаю должен обходить. Ови под большим вопросом, так как ему ещё 2 сезона катать точно, очей 100-120 (и это реальный минимум). Куч даже если по 100+ будет набирать 5 сезонов ещё - это плюс 500+ очей. Маловато для замаха на Саню
+7
-1
+6
Если предположить, что следующие 5 сезонов Куч будет набирать по 70 очков минимум, то это чистое третье место с 1203 очками. Задача не выглядит невыполнимой, главное здоровья!
+4
0
+4
Ответ Vadim Voina
Если предположить, что следующие 5 сезонов Куч будет набирать по 70 очков минимум, то это чистое третье место с 1203 очками. Задача не выглядит невыполнимой, главное здоровья!
Вот с вами я соглашусь, любое иное отклонения будет как бонус со знаком минус или плюс …!
+2
0
+2
Оценочно, Кучеров и так уже сейчас - лучший российский игрок НХЛ. У кого еще четыре сезона 100+ ? Не найти, кто бы так доминировал и в клубе и в лиге одновременно на протяжении ряда лет. Ну может только Овечкин, из уважения к старости)
+4
-2
+2
Эх, не догонит Илью в этом сезоне.
+2
0
+2
Ответ Rodgeras
Кучеров обойдёт Малкина и Овечкина по очкам! Скриньте! Здоровья Никите и всем нашим!
Овечкина вряд ли обойдёт.
Здоровье у Кучерова далеко не железное, а отрыв от Ови пока огромный, и в ближайшие два года он сильно не сократится.
Допустим у Овечкина будет 1700 очков к концу карьеры, а Кучеров к тому времени наберёт 1100, но ему будет уже 33 года. Выбить 600+ очков после 33 лет - такое мало кому под силу.
+2
-1
+1
До Малкина 4 сезона по 110 очков. Почему бы и не да.
+2
-1
+1
Ответ Rodgeras
Кучеров обойдёт Малкина и Овечкина по очкам! Скриньте! Здоровья Никите и всем нашим!
Насчет Александра - х/з, он еще карьеру не заканчивал!
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Ответ Пинающий Достоинства
Вот с вами я соглашусь, любое иное отклонения будет как бонус со знаком минус или плюс …!
Спасибо! Плюс ещё и этот сезон не окончен.
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Ответ Звезда Мага
Оценочно, Кучеров и так уже сейчас - лучший российский игрок НХЛ. У кого еще четыре сезона 100+ ? Не найти, кто бы так доминировал и в клубе и в лиге одновременно на протяжении ряда лет. Ну может только Овечкин, из уважения к старости)
Так у Овечкина как раз 4 таких сезона
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Ответ Quiet Space
Напоминаю, что Малкин ещё играет) Вот где Куч должен войти число самых величайших в истории, так это по очкам в плове
И очков 100 он ещё наверняка наберёт до того, как повесит коньки на гвоздь.
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Ответ Dr. J 24
Нет конечно. Он за 10 сезонов набрал столько и надо почти столько, а ему 30 лет уже. Еще лет 5 сможет много набирать. Могильного может обойти. Федоров уже под вопросом. Ови и Малкин еще сами играют и их не догнать.
До Федорова 323 очка, он после травм почти столько взял, с 6 января 2022г.
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Ответ Андрей Арсентьев
Овечкина вряд ли обойдёт. Здоровье у Кучерова далеко не железное, а отрыв от Ови пока огромный, и в ближайшие два года он сильно не сократится. Допустим у Овечкина будет 1700 очков к концу карьеры, а Кучеров к тому времени наберёт 1100, но ему будет уже 33 года. Выбить 600+ очков после 33 лет - такое мало кому под силу.
Ну полторы тыщи выбить под силу.
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За ближайшие 7 сезонов можно планировать минимум 700 очков. Так что...
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красавчик ! без травм главное ! вообще очень надеюсь что он будет аккуратнее играть дальше, и прагматичнее, это будет мудро набирать от 100 до 115 очков за регулярный чемпионат чтоб здоровья хватило на будущие периоды игры за Тампу.
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Нормально так Кови очков нарубал.
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в топ 5 он войдёт скоро
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Если не будет много травм, то будет на первом
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