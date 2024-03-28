Кучеров вышел на 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ (853), догнав Вячеслава Козлова
Никита Кучеров вышел на 8-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ.
Форвард «Тампы» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1).
Теперь на счету 30-летнего Никиты Кучерова 853 (318+535) балла в 715 играх в лиге.
Он повторил достижение Вячеслава Козлова (853 очка), разделив с ним 8-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1543), Евгений Малкин («Питтсбург», 1282), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029), Павел Дацюк (918) и Илья Ковальчук (876).
Вот где Куч должен войти число самых величайших в истории, так это по очкам в плове
Здоровья Никите и всем нашим!
Здоровье у Кучерова далеко не железное, а отрыв от Ови пока огромный, и в ближайшие два года он сильно не сократится.
Допустим у Овечкина будет 1700 очков к концу карьеры, а Кучеров к тому времени наберёт 1100, но ему будет уже 33 года. Выбить 600+ очков после 33 лет - такое мало кому под силу.