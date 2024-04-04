Коробкин после 2:1 с «Автомобилистом»: «Мусорные голы никто не отменял. Значит, будем завозить чужими коньками, чужими игроками»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Павел Акользин Никита Трямкин Евгений Аликин Егор Коробкин Илья Набоков Хоккей

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о победе над «Автомобилистом».

Клуб из Магнитогорска выиграл первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1. 

– Хорошая игра. У нас было достаточно много моментов. Конечно, не сумели реализовать все, что создали, но забили два гола и довели игру до победы.

– «Металлургу» помог забить Никита Трямкин, а Павел Акользин здорово попал в пустые ворота. Как самим забить в ворота «Автомобилиста»?

– Посмотрим сегодняшнюю игру, проанализируем ее. Посмотрим еще раз на игру Аликина: что хорошо было, из чего голы создавались. Да и мусорные голы никто не отменял. Значит, будем завозить чужими коньками, чужими игроками. Будем стараться набрасывать и завоевывать победу. Забивать голы.

– 59 минут «Металлургу» удавалось сдерживать атаки соперника. Что получилось при игре в обороне?

– Достаточно многое получилось. Илья Набоков как всегда здорово сыграл. Сегодня в конце рикошет был. Чистых голов не было. Ничего страшного: самое главное – победа! Постараемся в следующей игре помочь Илюхе, чтобы он играл на «ноль» и команда побеждала.

– Чем игра «Автомобилиста» отличается от игры «Амура» и «Спартака»? 

– Совершенно другая команда. Много мастеровитых, опытных игроков. Очень добротные иностранцы. Вратарь тоже здорово играет. Интересная тактика у них. В плей-офф всегда интересно изучать соперника: как они перестраиваются. Смотреть, подстраиваться под них. Искать ключи для побед, – сказал Коробкин.

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