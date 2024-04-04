Коробкин после 2:1 с «Автомобилистом»: «Мусорные голы никто не отменял. Значит, будем завозить чужими коньками, чужими игроками»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин высказался о победе над «Автомобилистом».

Клуб из Магнитогорска выиграл первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1.

– Хорошая игра. У нас было достаточно много моментов. Конечно, не сумели реализовать все, что создали, но забили два гола и довели игру до победы.

– «Металлургу» помог забить , а здорово попал в пустые ворота. Как самим забить в ворота «Автомобилиста»?

– Посмотрим сегодняшнюю игру, проанализируем ее. Посмотрим еще раз на игру : что хорошо было, из чего голы создавались. Да и мусорные голы никто не отменял. Значит, будем завозить чужими коньками, чужими игроками. Будем стараться набрасывать и завоевывать победу. Забивать голы.

– 59 минут « » удавалось сдерживать атаки соперника. Что получилось при игре в обороне?

– Достаточно многое получилось. Илья Набоков как всегда здорово сыграл. Сегодня в конце рикошет был. Чистых голов не было. Ничего страшного: самое главное – победа! Постараемся в следующей игре помочь Илюхе, чтобы он играл на «ноль» и команда побеждала.

– Чем игра « » отличается от игры «Амура» и «Спартака»?

– Совершенно другая команда. Много мастеровитых, опытных игроков. Очень добротные иностранцы. Вратарь тоже здорово играет. Интересная тактика у них. В плей-офф всегда интересно изучать соперника: как они перестраиваются. Смотреть, подстраиваться под них. Искать ключи для побед, – сказал Коробкин.