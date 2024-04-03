Акользин о 2:1: «Сюрпризов от «Автомобилиста» не было – что ожидали, то и получили. «Металлургу» четырех дней хватило, чтобы восстановиться»

Форвард «Металлурга» Павел Акользин высказался о победе над «Автомобилистом».

Клуб из Магнитогорска выиграл первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:1.

«Сюрпризов от соперника не было. Что ожидали, то и получили. Где-то они шли в давление, но в большинстве моментов они откатывались и ждали наши ошибки. Но мы хорошо разобрали их и допустили минимум ошибок, которые могли привести к контратакам. А если где-то что-то не получалось, то у нас подтаскивал.

У нас была пауза между играми меньше, чем у них, но нам этих четырех дней хватило, чтобы восстановиться. Считаю, не потеряли игровой тонус, и мне кажется, было хорошее движение.

Мой гол? Да, давно не получалось забить, хотя вроде и моменты были. Сегодня получилось, шесть на пять они играли, получилось перехватить шайбу, конечно, замечательно сыграл в средней зоне, перехватил, отдал пас, мне осталось попасть в пустые ворота, что у меня и получилось.

Игра была тяжелая, легких соперников здесь не бывает тем более в полуфинале. Сложный соперник, очень хорошо играющий в обороне, много шайб ловит на себя. Но у нас был сегодня достаточно моментов, думаю, в первые два периода мы должны были забивать как минимум больше, чем одну шайбу и не доводить до такой нервной концовки. Но хорошо то, что хорошо заканчивается! Готовимся ко второй игре», – сказал .