Разин о попытке Набокова забить «Автомобилисту» в пустые ворота: «Если бы проиграли, я бы его убил. А так пусть делает»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Архип Неколенко Александр Смолин 1991 Чемпионат.com Илья Набоков Никита Подскребалин Максим Мухаметов Дмитрий Силантьев Хоккей

Андрей Разин высказался о попытке вратаря Ильи Набокова забить гол.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. В концовке встречи вратарь магнитогорской команды Набоков попытался забить гол в пустые ворота соперника. 

«Состояние Подскребалина? Он заявлен третьим, вторым его пару раз выпускали, не очень хорошо получалось. Сашка Смолин в игре с Омском шикарно вошел в игру, сейчас выбор такой. Состояние Неколенко? Гипс не сняли пока.

Мухаметов не играл сегодня? Он сегодня две-три смены провел. 49 секунд, но у нас быстрые смены.

Набоков пытался забить гол в концовке? Если бы проиграли, я бы его убил, а так пусть делает.

Повреждение Силантьева? Трямкин мощнейшим броском пытался ему ногу сломать. Кость выдержала, поэтому пару смен отдохнул, когда Мухаметов сыграл, потом жалоб не было», – сказал главный тренер «Металлурга». 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А , так пусть живёт ! Да ,такого вратаря на руках нужно уносить после матчей в раздевалку со льда !
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий