Разин о попытке Набокова забить «Автомобилисту» в пустые ворота: «Если бы проиграли, я бы его убил. А так пусть делает»

Андрей Разин высказался о попытке вратаря Ильи Набокова забить гол.

« » обыграл « » со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. В концовке встречи вратарь магнитогорской команды попытался забить гол в пустые ворота соперника.

«Состояние Подскребалина? Он заявлен третьим, вторым его пару раз выпускали, не очень хорошо получалось. Сашка Смолин в игре с Омском шикарно вошел в игру, сейчас выбор такой. Состояние Неколенко? Гипс не сняли пока.

Мухаметов не играл сегодня? Он сегодня две-три смены провел. 49 секунд, но у нас быстрые смены.

Набоков пытался забить гол в концовке? Если бы проиграли, я бы его убил, а так пусть делает.

Повреждение Силантьева? Трямкин мощнейшим броском пытался ему ногу сломать. Кость выдержала, поэтому пару смен отдохнул, когда сыграл, потом жалоб не было», – сказал главный тренер «Металлурга».