Максим Кузнецов ожидает финал «Локомотив» – «Металлург»: «История нашего хоккея говорит, что вывеска должна быть именно такой»
Максим Кузнецов рассказал, какие команды ожидает в финале Кубка Гагарина.
«Скорее всего, в финал выйдут «Локомотив» и «Металлург». История нашего хоккея говорит, что вывеска должна быть именно такой.
Хотя вообще никто не ожидал, что именно «Магнитка», «Трактор», «Локомотив» и «Автомобилист» окажутся в полуфинале», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
В первом полуфинальном матче Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Трактор» (5:2), а «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» (2:1).