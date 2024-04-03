Максим Кузнецов ожидает финал «Локомотив» – «Металлург»: «История нашего хоккея говорит, что вывеска должна быть именно такой»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист Максим Кузнецов 1977 КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Максим Кузнецов рассказал, какие команды ожидает в финале Кубка Гагарина.

«Скорее всего, в финал выйдут «Локомотив» и «Металлург». История нашего хоккея говорит, что вывеска должна быть именно такой.

Хотя вообще никто не ожидал, что именно «Магнитка», «Трактор», «Локомотив» и «Автомобилист» окажутся в полуфинале», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

В первом полуфинальном матче Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Трактор» (5:2), а «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» (2:1). 

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