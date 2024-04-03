Максим Кузнецов ожидает финал «Локомотив» – «Металлург»: «История нашего хоккея говорит, что вывеска должна быть именно такой»

Максим Кузнецов рассказал, какие команды ожидает в финале Кубка Гагарина.

«Скорее всего, в финал выйдут «Локомотив» и « ». История нашего хоккея говорит, что вывеска должна быть именно такой.

Хотя вообще никто не ожидал, что именно «Магнитка», « », « » и « » окажутся в полуфинале», – сказал бывший защитник клубов .

В первом полуфинальном матче Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Трактор» (5:2), а «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» (2:1).