Романцев об 1:2: «Магнитка» ничем не удивила. Это классная команда, ребята здорово катаются и комбинируют. Мы это и ожидали»

Нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев подвел итоги игры с «Металлургом».

Клуб из Екатеринбурга потерпел поражение со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Сложно судить, повлияла ли пауза между сериями. Мы неплохо смотрелись сегодня. По ходу серии будем еще добавлять. У нас был свой план подготовки, и мы сделали все, что запланировали. Нам надо добавлять в остроте, агрессии и реализации своих моментов.

Мы разбирали вратаря « ». Не буду особо рассказывать, что мы про него знаем. Посмотрим, как будет дальше. В концовке, когда отыграли один гол, не получилось зайти в зону с шайбой, расположиться и довести ее до ворот.

«Магнитка» сегодня ничем не удивила. Это классная команда, ребята здорово катаются и комбинируют. Мы это и ожидали», – сказал .