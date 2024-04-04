Романцев об 1:2: «Магнитка» ничем не удивила. Это классная команда, ребята здорово катаются и комбинируют. Мы это и ожидали»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Даниил Романцев Хоккей

Нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев подвел итоги игры с «Металлургом».

Клуб из Екатеринбурга потерпел поражение со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. 

«Сложно судить, повлияла ли пауза между сериями. Мы неплохо смотрелись сегодня. По ходу серии будем еще добавлять. У нас был свой план подготовки, и мы сделали все, что запланировали. Нам надо добавлять в остроте, агрессии и реализации своих моментов.

Мы разбирали вратаря «Металлурга». Не буду особо рассказывать, что мы про него знаем. Посмотрим, как будет дальше. В концовке, когда отыграли один гол, не получилось зайти в зону с шайбой, расположиться и довести ее до ворот.

«Магнитка» сегодня ничем не удивила. Это классная команда, ребята здорово катаются и комбинируют. Мы это и ожидали», – сказал Романцев.

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2 комментария
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А я уж по заголовку подумал, что Олег Иванович смотрит эту серию.
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Молодец, Олег Иваныч, следишь
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