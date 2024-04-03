Заварухин об 1:2 от «Металлурга»: «В 1-м периоде выпали из игрового ритма, соперник был быстрее. Идем дальше, это только первый матч»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Металлургом».

Команда из Екатеринбурга потерпела поражение со счетом 1:2 в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«В первом периоде выпали из игрового ритма, соперник был быстрее, быстрее создавал моменты. Во втором периоде была более равная игра, были шансы забить, не хватило агрессии под воротами соперника. В третьем периоде добавили, было больше шансов, не хватило трафика перед вратарем, который видел прямые броски очень хорошо, он хорошо играет по шайбе.

Идем дальше, это только первый матч, немного выровняли по статистике в третьем периоде, было 25 блокированных бросков, но не хватило голов.

Мало играли в тело в первом периоде? Не успевали за соперником, чтобы сыграть в тело, надо поближе к сопернику играть.

Игра Аликина раскрепощает полевых игроков? Когда вратарь играет уверенно, команда тоже играет уверенно, где-то проходят передачи не совсем правильные, больше получается.

Что помешало сработать выездной модели? Это заслуга « », что не было контратак. Я посмотрел игры со «Спартаком», они быстрая команда, а «Магнитка» еще быстрее, было много контратак из зоны обороны, даже не из средней зоны. Быстрый соперник не давал это сделать», – сказал .