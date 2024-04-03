«Металлург» повел 1-0 в серии с «Автомобилистом», выиграв 2:1 в первом матче. Забили Петунин, Акользин и Романцев

«Металлург» повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Команда Андрея Разина обыграла « » в первом матче (2:1).

открыл счет во втором периоде, поразил пустые ворота соперника на 19-й минуте третьего периода. отыграл одну шайбу на последней минуте.

« » повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 5 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.