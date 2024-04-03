«Металлург» повел 1-0 в серии с «Автомобилистом», выиграв 2:1 в первом матче. Забили Петунин, Акользин и Романцев
«Металлург» повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Команда Андрея Разина обыграла «Автомобилист» в первом матче (2:1).
Александр Петунин открыл счет во втором периоде, Павел Акользин поразил пустые ворота соперника на 19-й минуте третьего периода. Даниил Романцев отыграл одну шайбу на последней минуте.
«Металлург» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 5 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 3 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
С козырей ходит, хОрОшая ))
Жаль Набокову сухарь не дали. Он его заслужил! 2,5 периода играли отлично, может немного не везло с реализацией. В третьем зачем то начали прижиматься к воротам. Вообщем продолжать нужно так же дерзко играть и голы придут. Чтобы увереннее побеждать.
"С трудом Магнитка довела матч до победы"
Угараю с этого комментатора
Последние 7-8 минут только откатились. Но и то играли грамотно. Это нельзя назвать "прижимались". Просто играли по счёту.
Из разочарований: опять беззубое большинство. Ну и Набоков опять шикарен, а партнёры подвели.
конец матча, а ты стоишь, и тупишь.
все таки, если Пресс умел бы обороняться - играл бы в НХЛ
Жизнь - боль.
большие вопросы по реализации и по большинству.