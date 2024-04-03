«Металлург» повел 1-0 в серии с «Автомобилистом», выиграв 2:1 в первом матче. Забили Петунин, Акользин и Романцев

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Павел Акользин Андрей Разин Даниил Романцев Александр Петунин Хоккей

«Металлург» повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Команда Андрея Разина обыграла «Автомобилист» в первом матче (2:1). 

Александр Петунин открыл счет во втором периоде, Павел Акользин поразил пустые ворота соперника на 19-й минуте третьего периода. Даниил Романцев отыграл одну шайбу на последней минуте. 

«Металлург» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 5 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. 

Металлург Мг – Автомобилист 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Дата проведения
3 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 34 Петунин (Гераськин)
2:0 – 58 Акользин (Коробкин)
2:1 – 59 Романцев (Баранцев)
Вратари: Набоков 31/32 – Аликин 33/34.

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34 комментария
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Ответ Максим Седов
Из самого запомнившегося в этом матче - магнитогорская журналистка Ксения Арабаджи с двумя зачетными дипломами😂👍👏
Два высших образования!
С козырей ходит, хОрОшая ))
+16
-1
+15
Из самого запомнившегося в этом матче - магнитогорская журналистка Ксения Арабаджи с двумя зачетными дипломами😂👍👏
+15
-1
+14
Ответ Dan Boyle
Два высших образования! С козырей ходит, хОрОшая ))
Да тут два диплома с отличием😂
+8
0
+8
С победой Металлург!!!
Жаль Набокову сухарь не дали. Он его заслужил! 2,5 периода играли отлично, может немного не везло с реализацией. В третьем зачем то начали прижиматься к воротам. Вообщем продолжать нужно так же дерзко играть и голы придут. Чтобы увереннее побеждать.
+6
-1
+5
"Наабокаафф"
"С трудом Магнитка довела матч до победы"
Угараю с этого комментатора
+5
-1
+4
Ксюша придавила Авто двумя арбузами. Потому и выиграли))
+4
-1
+3
ну магнитка молодцы! как они с такой поганой игрой в большинстве умудряются игры выигрывать.
+5
-2
+3
Металлург с почином хоккей не искрометный но всё грамотно, главное победа молодчики едем дальше.
+3
-1
+2
Вовремя конечно 2забили в пустые. Если б Авто пораньше забил и сравнял, то в ОТ могло быть все что угодно. Набоков сыграл хорошо. Команду с победой. Но серия будет тяжелой. И надо реализовывать большинство и моменты в атаке.
+5
-3
+2
Ммг молодцы,очень дисциплинированно, ноль штрафных минут. С победой, счет по игре. Наши, походу переотдыхали, столько обрезов я давно не видел. Для нейтрального болельщика такое себе зрелище. Две ковыряшки и эмптинет. Если Авто не зафиксировал прибыль на СКА, думаю вторую зацепит.
+2
0
+2
Авто со своей паузой выпал из игрового тонуса, но молодцом, бились до конца! Следующая встреча пройдёт по другому сценарию...
+5
-3
+2
Ответ Stepan Moris
С победой Металлург!!! Жаль Набокову сухарь не дали. Он его заслужил! 2,5 периода играли отлично, может немного не везло с реализацией. В третьем зачем то начали прижиматься к воротам. Вообщем продолжать нужно так же дерзко играть и голы придут. Чтобы увереннее побеждать.
Да никто там не прижимался к воротам. В начале 3-го периода был отрезок полторы минуты возили "Авто" в их зоне.
Последние 7-8 минут только откатились. Но и то играли грамотно. Это нельзя назвать "прижимались". Просто играли по счёту.
Из разочарований: опять беззубое большинство. Ну и Набоков опять шикарен, а партнёры подвели.
+4
-2
+2
Ответ oldgordon
У Автомобилиста лидеры сегодня не были лидерами. Из пяти удалений только одно обоснованное, остальные абсолютно необязательные, при такой дисциплине шансов на выигрыш практически нет. Надеюсь, выводы сделают. С Питером играли интереснее.
Переотдыхали, наверное. Нужно форму набирать
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+2
Автомобиль ,что плохим бензином заправился ,за всю игру всего пару полу моментов было ,я даже хз как они собираются выигрывать
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Ответ provodchic
Металлург зачет!! Хотелось бы пожёстче на своём пятаке а то шайба потихоньку вкатывается в ворота а Прессу пофиг хоть бы дернулся. Ну и большинство не наш конёк а жаль.
тоже заметил.
конец матча, а ты стоишь, и тупишь.
все таки, если Пресс умел бы обороняться - играл бы в НХЛ
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Ответ fregat96
Ты ж вроде спать пошёл после "сухаря Набокова"? Пока ты спал, он Йозэ не достался!))) но пропустил.
Захотел еще раз Ксюшу увидеть, с микрофоном. И проснулся))
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Ответ Dan Boyle
Два высших образования! С козырей ходит, хОрОшая ))
Красные дипломы))
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+1
Ответ Олег
Присоединяюсь парни, Ксения конечно королева 👑....А по игре большинство не какое.....
Я и Ксюха. Вдвоем делаем шоу))
+1
0
+1
Ответ Максим Седов
Из самого запомнившегося в этом матче - магнитогорская журналистка Ксения Арабаджи с двумя зачетными дипломами😂👍👏
Присоединяюсь парни, Ксения конечно королева 👑....А по игре большинство не какое.....
+2
-1
+1
Ответ Russ Ivan
Авто со своей паузой выпал из игрового тонуса, но молодцом, бились до конца! Следующая встреча пройдёт по другому сценарию...
Согласен. Металлург выиграет 5—2,все что сегодня не залетело))
+4
-3
+1
Равная боевая игра!
+3
-2
+1
Металлург зачет!! Хотелось бы пожёстче на своём пятаке а то шайба потихоньку вкатывается в ворота а Прессу пофиг хоть бы дернулся. Ну и большинство не наш конёк а жаль.
+1
0
+1
Ответ Russ Ivan
Авто со своей паузой выпал из игрового тонуса, но молодцом, бились до конца! Следующая встреча пройдёт по другому сценарию...
Комментарий удален модератором
Ответ Ryan T.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Russ Ivan
Комментарий удален модератором
Обиделся чтоли, вано?
Жизнь - боль.
0
0
0
Ответ Ryan T.
Да никто там не прижимался к воротам. В начале 3-го периода был отрезок полторы минуты возили "Авто" в их зоне. Последние 7-8 минут только откатились. Но и то играли грамотно. Это нельзя назвать "прижимались". Просто играли по счёту. Из разочарований: опять беззубое большинство. Ну и Набоков опять шикарен, а партнёры подвели.
во всем согласен, но по поводу подвели Набокова - нет. сыграли грамотно, по счету, не удалялись, как Авто, в защите играли очень грамотно.
большие вопросы по реализации и по большинству.
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Ура 🙌 Ураааааа!!!!!
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как неожиданно блииин🤣🤣
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У Автомобилиста лидеры сегодня не были лидерами. Из пяти удалений только одно обоснованное, остальные абсолютно необязательные, при такой дисциплине шансов на выигрыш практически нет. Надеюсь, выводы сделают. С Питером играли интереснее.
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Ответ Xell
Я и Ксюха. Вдвоем делаем шоу))
Ты ж вроде спать пошёл после "сухаря Набокова"? Пока ты спал, он Йозэ не достался!))) но пропустил.
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