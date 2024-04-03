16-летнему хоккеисту «Крыльев Советов» нанесли рубленую рану в матче со «Спартаком». Его госпитализировали

16-летний хоккеист был госпитализирован после матча в Москве.

« » обыграли « » в матче за третье место первенства Москвы среди команд 2006-2007 годов рождения (3:2). 16-летнему нападающему «Крыльев» потребовалась госпитализация – ему нанесли рубленую рану, сообщил один из врачей скорой помощи.

Инцидент произошел во втором периоде.

«Хоккеист был госпитализирован в связи с нанесением коньком рубленой раны коленного сустава», – сказал медик.