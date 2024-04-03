16-летнему хоккеисту «Крыльев Советов» нанесли рубленую рану в матче со «Спартаком». Его госпитализировали

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16-летний хоккеист был госпитализирован после матча в Москве.

«Крыльев Советов» обыграли «Спартак» в матче за третье место первенства Москвы среди команд 2006-2007 годов рождения (3:2). 16-летнему нападающему «Крыльев» потребовалась госпитализация – ему нанесли рубленую рану, сообщил один из врачей скорой помощи. 

Инцидент произошел во втором периоде.

«Хоккеист был госпитализирован в связи с нанесением коньком рубленой раны коленного сустава», – сказал медик. 

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