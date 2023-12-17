Тренер «Крыльев» извинился за драку: «Был неправ, не совладал с эмоциями, поддавшись на провокацию»

Тренер ХК «Крылья Советов» извинился за избиение коллеги на матче детских команд.

Инцидент произошел во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения. Драка возникла между тренерами «Крыльев Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым.

«Был неправ, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за 10 лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями.

Очень жаль, что не смогу продолжить работать с ними. Также хотел бы извиниться перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом», – сказал Павел Платонов.