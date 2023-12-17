Федерация бокса России о драке хоккейных тренеров на детском турнире: «Мы против насилия. Приглашаем в зал бокса, покажем правильное направление для выхода эмоций»

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В Федерации бокса России отреагировали на драку хоккейных тренеров.

Инцидент произошел во время матча детского турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения. Драка возникла между тренерами «Крыльев Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым.

«Федерация бокса России против любого проявления насилия, особенно в присутствии детей. С произошедшим будут разбираться правоохранительные органы. Но свои эмоции необходимо направлять в правильное русло.

Не так давно мы подписали соглашение о взаимодействии с Федерацией хоккея России. В этой связи приглашаем тренера, затеявшего драку, в зал бокса, где не только покажем правильное направление для выхода эмоций, но и дадим возможность почувствовать дух спортивной дружбы и взаимоуважения. Бокс объединяет!» – говорится в заявлении Федерации бокса России.

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