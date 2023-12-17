«Крылья Советов» уволят тренера, подравшегося с коллегой из «Красной машины» на детском турнире

«Крылья Советов» прекратят трудовые отношения с тренером Павлом Платоновым.

Инцидент произошел во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения. Драка возникла между тренерами «Крыльев Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым.

«В настоящее время он отстранен от работы. В ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены. Свое поведение он объяснил провокационными фразами и выражениями со стороны тренера соперника.

Но, как вы понимаете, это не является достаточным аргументом для подобного поведения тренера», – сообщила гендиректор клуба и директор СДЮШОР Алена Крылова.