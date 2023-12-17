«Крылья Советов» уволят тренера, подравшегося с коллегой из «Красной машины» на детском турнире

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«Крылья Советов» прекратят трудовые отношения с тренером Павлом Платоновым.

Инцидент произошел во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения. Драка возникла между тренерами «Крыльев Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым.

«В настоящее время он отстранен от работы. В ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены. Свое поведение он объяснил провокационными фразами и выражениями со стороны тренера соперника.

Но, как вы понимаете, это не является достаточным аргументом для подобного поведения тренера», – сообщила гендиректор клуба и директор СДЮШОР Алена Крылова.

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1 комментарий
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И всё ? Только увольнение ? Его судить надо, это же статья до 2 лет.
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