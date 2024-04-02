Потапов о серии «Металлург» – «Автомобилист»: «Можем увидеть 7 матчей, когда магнитогорцы проводят много времени в позиционном нападении, а екатеринбуржцы спокойно ждут шансов на контратаках»

Теги Ак Барс Металлург Мг СКА Спартак Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Алексей Потапов Андрей Разин Максим Карпов Евгений Аликин Денис Зернов Владимир Галкин Илья Набоков Роман Канцеров Дмитрий Силантьев Хоккей

Алексей Потапов высказался о серии «Магнитки» против «Автомобилиста» в плей-офф.

Завтра «Металлург» примет команду под руководством Николая Заварухина в первом матче третьего раунда плей-офф КХЛ.

– Будет ли «Автомобилист» что-то менять в своей игровой модели в серии с «Металлургом»?

– Думаю, что в игре «Автомобилиста» ничего не изменится. Екатеринбуржцы будут действовать в той же манере, что и в предыдущих раундах против «Ак Барса» и СКА, терпеливо ожидая своих шансов и действуя на контратаках.

Другой вопрос, что и «Металлург» способен играть в похожем стиле. Я убедился в этом вживую, увидев последний матч против «Спартака», где магнитогорцы спокойно терпели, ждали и уверенно реализовали свои шансы.

Очень здорово проявили себя Силантьев и Канцеров, сделавшие результат в звене с Зерновым. Молодые таланты «Магнитки» сыграли так, что отсутствия на льду опытнейшего Карпова никто не заметил.

«Спартак» в четвертьфинале выжал все, что мог, и даже больше. Не люблю гадать на кофейной гуще, но думаю, что серия «Металлург» – «Автомобилист» может пройти максимальную дистанцию в семь матчей, развиваясь по сценарию, когда магнитогорцы проводят много времени в позиционном нападении, а екатеринбуржцы спокойно ждут своих шансов, действуя на контратаках. Отдам небольшое предпочтение «Металлургу».

– Вратарь «Металлурга» Илья Набоков сыграл в предыдущем раунде три сухих матча. Он сильнее Евгения Аликина и Владимира Галкина из «Автомобилиста»?

– Все перечисленные вами голкиперы впервые играют в плей-офф и доходят до решающих стадий, но ситуации абсолютно разные. Набоков действует стабильно, надежно, уверенно и без замен.

Аликин – также великолепен, но при неудачном для «Автомобилиста» течении матча его всякий раз заменяет Галкин. Предполагаю, что в пятом матче против СКА это произошло из-за того, что питерцы серьезно нагрузили Аликина.

Но Галкин очень удачно вошел в игру и помог своей команде переломить ее ход. Думаю, что исход уральского соперничества может решить один микро-эпизод.

– Необходимо ли смотреть на то, как эти команды играли между собой в первом раунде прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина?

– Нет, сейчас все будет абсолютно по-другому, несмотря на то, что Николай Заварухин остался в Екатеринбурге. «Автомобилист» в нынешнем регулярном чемпионате и в плей-офф – две абсолютно разные команды.

Да и нынешний «Металлург», возглавляемый Андреем Разиным, действует совсем иначе и разнообразнее, чем раньше, – сказал экс-нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий