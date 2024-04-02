Потапов о серии «Металлург» – «Автомобилист»: «Можем увидеть 7 матчей, когда магнитогорцы проводят много времени в позиционном нападении, а екатеринбуржцы спокойно ждут шансов на контратаках»

Алексей Потапов высказался о серии «Магнитки» против «Автомобилиста» в плей-офф.

Завтра «Металлург» примет команду под руководством в первом матче третьего раунда плей-офф КХЛ.

– Будет ли «Автомобилист» что-то менять в своей игровой модели в серии с « »?

– Думаю, что в игре «Автомобилиста» ничего не изменится. Екатеринбуржцы будут действовать в той же манере, что и в предыдущих раундах против « » и СКА, терпеливо ожидая своих шансов и действуя на контратаках.

Другой вопрос, что и «Металлург» способен играть в похожем стиле. Я убедился в этом вживую, увидев последний матч против « », где магнитогорцы спокойно терпели, ждали и уверенно реализовали свои шансы.

Очень здорово проявили себя и Канцеров, сделавшие результат в звене с Зерновым. Молодые таланты «Магнитки» сыграли так, что отсутствия на льду опытнейшего Карпова никто не заметил.

«Спартак» в четвертьфинале выжал все, что мог, и даже больше. Не люблю гадать на кофейной гуще, но думаю, что серия «Металлург» – «Автомобилист» может пройти максимальную дистанцию в семь матчей, развиваясь по сценарию, когда магнитогорцы проводят много времени в позиционном нападении, а екатеринбуржцы спокойно ждут своих шансов, действуя на контратаках. Отдам небольшое предпочтение «Металлургу».

– Вратарь «Металлурга» Илья Набоков сыграл в предыдущем раунде три сухих матча. Он сильнее Евгения Аликина и Владимира Галкина из «Автомобилиста»?

– Все перечисленные вами голкиперы впервые играют в плей-офф и доходят до решающих стадий, но ситуации абсолютно разные. Набоков действует стабильно, надежно, уверенно и без замен.

Аликин – также великолепен, но при неудачном для «Автомобилиста» течении матча его всякий раз заменяет Галкин. Предполагаю, что в пятом матче против СКА это произошло из-за того, что питерцы серьезно нагрузили Аликина.

Но Галкин очень удачно вошел в игру и помог своей команде переломить ее ход. Думаю, что исход уральского соперничества может решить один микро-эпизод.

– Необходимо ли смотреть на то, как эти команды играли между собой в первом раунде прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина?

– Нет, сейчас все будет абсолютно по-другому, несмотря на то, что Николай Заварухин остался в Екатеринбурге. «Автомобилист» в нынешнем регулярном чемпионате и в плей-офф – две абсолютно разные команды.

Да и нынешний «Металлург», возглавляемый Андреем Разиным, действует совсем иначе и разнообразнее, чем раньше, – сказал экс-нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.