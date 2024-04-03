Величкин о Набокове: «Талантливейший мальчишка с большим будущим. Сейчас он творит чудо. С таким вратарем можно спокойно выходить и выигрывать»

Теги Металлург Мг Автомобилист Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Геннадий Величкин поделился мнением об игре Ильи Набокова за «Металлург».

20-летний вратарь магнитогорского клуба в 12 матчах этого Кубка Гагарина одержал 8 побед, отражая 94,8% бросков.

– «Магнитке» не надо ничего опасаться, нужно выходить и работать. «Автомобилист» – серьезный соперник.

Многие годы, когда они были в менее достойной форме, представляли угрозу, игры были тяжелые. Сейчас тоже просто не будет, но шансы «Металлурга» предпочтительнее.

В начале сезона мы думали, что будет тяжело из-за вратарской линии. Казалось, что беда: то один голкипер, то второй, то третий.

Сейчас Набоков творит чудо, он талантливейший мальчишка, у которого большое будущее. С таким вратарем можно спокойно выходить и выигрывать.

– Будет ли ключевым фактором помощь голкиперу с блокированными бросками?

– Это будет один из небольших факторов. Ребята всегда помогают вратарю. В «Магнитке» нет ребят, кто уворачивается от шайбы, – сказал бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.

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2 комментария
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Величкин классный! По сути один из трех отцов-основателей Магнитки.
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Дядя Гена! Отец!
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