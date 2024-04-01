Андрей Разин: «В «Автомобилисте» есть игроки, способные забивать из полумоментов. У «Металлурга» сказались баллоны в первом раунде – мы готовились в долгую»

Андрей Разин высказался перед серией против «Автомобилиста».

«В полуфинале все соперники были бы принципиальными. « » – не исключение. Это хорошая команда с большим опытом.

Есть опытные хоккеисты, обладающие хорошей техникой и культурой паса, способные забивать голы из полумоментов. У них хорошая реализация своих моментов. Будем обращать внимание наших игроков на это.

В первом раунде сказались баллоны. Мы готовились в долгую. Перед «Амуром» нагрузили ребят плюс повлияли перелеты.

Не все ребята настраивались на « » так, как на « ».

Все эти факторы удлинили первый раунд, и серия с «Амуром» показалась тяжелее», – сказал главный тренер « » .