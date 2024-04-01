Андрей Разин: «В «Автомобилисте» есть игроки, способные забивать из полумоментов. У «Металлурга» сказались баллоны в первом раунде – мы готовились в долгую»

Теги Металлург Мг Амур Спартак Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин высказался перед серией против «Автомобилиста».

«В полуфинале все соперники были бы принципиальными. «Автомобилист» – не исключение. Это хорошая команда с большим опытом.

Есть опытные хоккеисты, обладающие хорошей техникой и культурой паса, способные забивать голы из полумоментов. У них хорошая реализация своих моментов. Будем обращать внимание наших игроков на это.

В первом раунде сказались баллоны. Мы готовились в долгую. Перед «Амуром» нагрузили ребят плюс повлияли перелеты.

Не все ребята настраивались на «Амур» так, как на «Спартак».

Все эти факторы удлинили первый раунд, и серия с «Амуром» показалась тяжелее», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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