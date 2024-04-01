Андрей Разин: «В «Автомобилисте» есть игроки, способные забивать из полумоментов. У «Металлурга» сказались баллоны в первом раунде – мы готовились в долгую»
Андрей Разин высказался перед серией против «Автомобилиста».
«В полуфинале все соперники были бы принципиальными. «Автомобилист» – не исключение. Это хорошая команда с большим опытом.
Есть опытные хоккеисты, обладающие хорошей техникой и культурой паса, способные забивать голы из полумоментов. У них хорошая реализация своих моментов. Будем обращать внимание наших игроков на это.
В первом раунде сказались баллоны. Мы готовились в долгую. Перед «Амуром» нагрузили ребят плюс повлияли перелеты.
Не все ребята настраивались на «Амур» так, как на «Спартак».
Все эти факторы удлинили первый раунд, и серия с «Амуром» показалась тяжелее», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.