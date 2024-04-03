Лишка о КХЛ: «Всегда думал и чувствовал, что Западная конференция немного сильнее. Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф»

Адам Лишка сравнил уровень Западной и Восточной конференций КХЛ.

«Не думаю, что стали сильнее. Я всегда думал и чувствовал наоборот, что наша конференция немного сильнее.

Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф. Это связано с их актуальной формой. У них много хороших команд в конференции, и поэтому три клуба добрались до полуфинала Кубка Гагарина», – сказал нападающий « ».

В полуфинал плей-офф чемпионата вышли три команды Восточной конференции – «Трактор», «Металлург» и «Автомобилист». Запад представляет «Локомотив».