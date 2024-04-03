Лишка о КХЛ: «Всегда думал и чувствовал, что Западная конференция немного сильнее. Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф»

Теги Северсталь КХЛ Адам Лишка Хоккей

Адам Лишка сравнил уровень Западной и Восточной конференций КХЛ.

«Не думаю, что стали сильнее. Я всегда думал и чувствовал наоборот, что наша конференция немного сильнее.

Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф. Это связано с их актуальной формой. У них много хороших команд в конференции, и поэтому три клуба добрались до полуфинала Кубка Гагарина», – сказал нападающий «Северстали». 

В полуфинал плей-офф чемпионата КХЛ вышли три команды Восточной конференции – «Трактор», «Металлург» и «Автомобилист». Запад представляет «Локомотив». 

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2 комментария
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Восток всегда был более конкурентный и сильный.
На Западе все сводилось к ЦСКА-СКА и ситуативно Динамо или Локо подскакивали.
На Востоке четыре исторических топа (Магнитогорск, Омск, Салават, Барс), новый Авто, Трактор способный дать просраться кому угодно, а скоро еще Амур подтянется. И это я Ладу 90-х не вспомнил еще. ;)
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Абсолютно противоположное мнение всегда было у меня.
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