Лишка о КХЛ: «Всегда думал и чувствовал, что Западная конференция немного сильнее. Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф»
Адам Лишка сравнил уровень Западной и Восточной конференций КХЛ.
«Не думаю, что стали сильнее. Я всегда думал и чувствовал наоборот, что наша конференция немного сильнее.
Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф. Это связано с их актуальной формой. У них много хороших команд в конференции, и поэтому три клуба добрались до полуфинала Кубка Гагарина», – сказал нападающий «Северстали».
В полуфинал плей-офф чемпионата КХЛ вышли три команды Восточной конференции – «Трактор», «Металлург» и «Автомобилист». Запад представляет «Локомотив».
На Западе все сводилось к ЦСКА-СКА и ситуативно Динамо или Локо подскакивали.
На Востоке четыре исторических топа (Магнитогорск, Омск, Салават, Барс), новый Авто, Трактор способный дать просраться кому угодно, а скоро еще Амур подтянется. И это я Ладу 90-х не вспомнил еще. ;)