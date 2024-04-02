Директор «Северстали» о покупке легионеров в КХЛ: «Североамериканцы готовы – любой каприз за ваши деньги. Восточная Европа – более лояльные, а европейские игроки, скандинавские – практически ноль шансов»

Теги Северсталь НХЛ АХЛ КХЛ Политика Кристиан Ярош Адам Лишка Чемпионат.com Николай Канаков Хоккей

Директор «Северстали» высказался о привлечении иностранных игроков в КХЛ.

– Насколько сейчас тяжело договариваться с легионерами, с новичками из других стран о переходе в клуб?

– Если выходим на процесс переговоров, то там чисто формальность. Вопрос в том, что дело очень сложно доходит до переговоров. По крайней мере, европейские игроки, скандинавские – практически ноль шансов. Один игрок из тысячи. Соответственно, за ним охота, и топ-клуб его заберет.

Если Восточная Европа – Словакия, например, там более лояльные, – то игроки оттуда есть. У нас это Ярош и Лишка. Североамериканцы – канадцы, американцы – те вообще готовы. Любой каприз за ваши деньги. Там вопросов нет. Только нужно найти качественного игрока.

То есть особого выбора нет. Есть выбор североамериканский, но кто топ, тот в НХЛ играет. Кто в АХЛ себя показывает, тут конкуренция внутри России – кто быстрее его заберет и кто больше денег даст.

С европейцами очень сложно. Когда началось, у нас были и эстонец, и финны. Сезон закончился – все, дальше разговоров не было. Посмотрите по всей лиге, легионеров-то 100 точно нет.

Упало количество легионеров. И посмотрите, какой процент из них европейцы. В основном канадцы, американцы или игроки из Восточной Европы. Финнов, шведов – единицы, – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.

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4 комментария
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Зато кленовые, в отличие от тех же шведов, генетически заточены на кубковые баталии, проявляя себя в них более продуктивно для команды.
И да, появился больший разбег для появления отечественных талантов.
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Вочточноевропейцы это кто!? Латыши? Или он про румын!? Их федераций только Словакия нормально относится.
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Ответ mitos
Стимул качественней работать со своими игроками. Сейчас будут изменения в регламент. СКА уже не сможет собирать пачками. В АХЛ и молодежных лигах наши есть.
С чего бы вдруг не сможет?
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