Директор «Северстали» о покупке легионеров в КХЛ: «Североамериканцы готовы – любой каприз за ваши деньги. Восточная Европа – более лояльные, а европейские игроки, скандинавские – практически ноль шансов»

Директор «Северстали» высказался о привлечении иностранных игроков в КХЛ.

– Насколько сейчас тяжело договариваться с легионерами, с новичками из других стран о переходе в клуб?

– Если выходим на процесс переговоров, то там чисто формальность. Вопрос в том, что дело очень сложно доходит до переговоров. По крайней мере, европейские игроки, скандинавские – практически ноль шансов. Один игрок из тысячи. Соответственно, за ним охота, и топ-клуб его заберет.

Если Восточная Европа – Словакия, например, там более лояльные, – то игроки оттуда есть. У нас это и . Североамериканцы – канадцы, американцы – те вообще готовы. Любой каприз за ваши деньги. Там вопросов нет. Только нужно найти качественного игрока.

То есть особого выбора нет. Есть выбор североамериканский, но кто топ, тот в играет. Кто в себя показывает, тут конкуренция внутри России – кто быстрее его заберет и кто больше денег даст.

С европейцами очень сложно. Когда началось, у нас были и эстонец, и финны. Сезон закончился – все, дальше разговоров не было. Посмотрите по всей лиге, легионеров-то 100 точно нет.

Упало количество легионеров. И посмотрите, какой процент из них европейцы. В основном канадцы, американцы или игроки из Восточной Европы. Финнов, шведов – единицы, – сказал директор « » Николай Канаков.