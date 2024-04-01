«Лишка – старожил, полиглот, капитан, каждый год прибавляет по очкам и голам». Директор «Северстали» о новом контракте словака

Директор «Северстали» высказался о продлении контракта с Адамом Лишкой.

24-летний словацкий нападающий и клуб подписали соглашение еще на один год. Сообщалось, что Лишка заработает 24 млн рублей за сезон в « ».

Лишка выступает за клуб из Череповца с 2019 года. В сезоне-2023/24 он провел 72 матча и набрал 37 (14+23) очков при показателе полезности «-5».

– На днях вы объявили о продлении контракта с лидером, капитаном команды . Как оцените его выступление в сезоне?

– Он растет в плане результативности, каждый год прибавляет по очкам, по голам. Плюс на него была возложена функция капитана, и Адам с ней с лихвой справился.

Все только за! Поэтому тут только одни плюсы, я не вижу каких-то причин, которые повлияли бы на разрыв отношений.

Да, Лишка – легионер. Но он у нас с 19 лет, уже пять сезонов. Скоро побьет рекорд по количеству сезонов в «Северстали» для иностранца. До этого у нас был в начале 2010-х, провел пять сезонов.

Плюс Лишка – полиглот. И по-английски, и по-русски хорошо говорит. И по-словацки хорошо с разговаривает. К нему вообще вопросов нет. Как только мы ему предложили новый контракт, он без раздумий согласился. Поэтому только положительные эмоции по отношению к нему.

– Почему продлили Лишку всего лишь на один год?

– Я не знаю, как в других клубах, но у нас просто так исторически сложилось, что всех иностранцев всегда на один год подписываем. Ничто не мешает продлить по ходу сезона. Хорошо играет – продлеваем.

Если какие-то проблемы – семейные, уехать надо – мы же прекрасно понимаем, что нельзя хоккеиста или любого спортсмена заставить играть из-под палки.

У игрока может душа не лежать к Череповцу – городу региональному. Есть же такая позиция, что если город региональный, то для отдыха ничего нет, постоянно зима и пасмурно. Такие критерии есть у игроков при выборе команды.

Но Лишку здесь все устраивает. К нему уже все привыкли, его все любят. Поэтому остался. И, я думаю, останется еще.

– Лишка уже ассоциируется с «Северсталью», символ клуба.

– Он дольше всех здесь из текущего состава. Шестой сезон у нас будет, еще никто так не задерживался. Был Вовченко, много сезонов провел здесь, но его уже нет в команде. Лишка – старожил, – сказал .