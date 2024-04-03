Агент Бобкова о новом контракте с «Амуром»: «Определяющим фактором стала позиция тренера вратарей. Как только Жигарев продлил соглашение, мы тоже поставили подпись»

Теги Амур Алексей Жигарев КХЛ Игорь Бобков Александр Черных Матч ТВ Хоккей

Агент Игоря Бобкова высказался о новом контракте вратаря с «Амуром».

Бобков продлил соглашение с клубом на два сезона.

«Другие варианты, помимо «Амура», у Бобкова были. Были команды, которые предлагали пойти сразу на роль бекапа, хотели посмотреть его в конкуренции. Интересные предложения относительно суммы контракта тоже были, но определяющим фактором стала позиция тренера вратарей в «Амуре».

До этого Игорь уже сталкивался с недопониманием, не нашел своего тренера. В его профессионализме, в том, что он показывал в этом сезоне, я никогда не сомневался.

Вы сами знаете, найти своего тренера очень тяжело. Как только тренер вратарей Алексей Жигарев продлил контракт с «Амуром», мы тоже поставили подпись в контракте.

Игорь, как и все в клубе, всем доволен. Надеюсь, что, продолжая работу с Жигаревым, он будет показывать такую же хорошую игру», – сказал агент Александр Черных.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий