Агент Бобкова о новом контракте с «Амуром»: «Определяющим фактором стала позиция тренера вратарей. Как только Жигарев продлил соглашение, мы тоже поставили подпись»

Агент Игоря Бобкова высказался о новом контракте вратаря с «Амуром».

Бобков продлил соглашение с клубом на два сезона.

«Другие варианты, помимо « », у были. Были команды, которые предлагали пойти сразу на роль бекапа, хотели посмотреть его в конкуренции. Интересные предложения относительно суммы контракта тоже были, но определяющим фактором стала позиция тренера вратарей в «Амуре».

До этого Игорь уже сталкивался с недопониманием, не нашел своего тренера. В его профессионализме, в том, что он показывал в этом сезоне, я никогда не сомневался.

Вы сами знаете, найти своего тренера очень тяжело. Как только тренер вратарей Алексей Жигарев продлил контракт с «Амуром», мы тоже поставили подпись в контракте.

Игорь, как и все в клубе, всем доволен. Надеюсь, что, продолжая работу с Жигаревым, он будет показывать такую же хорошую игру», – сказал агент .