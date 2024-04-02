Бобков заработает 35 млн рублей в следующем сезоне. Вратарь продлил контракт с «Амуром» на 2 года (Metaratings)

Зарплата Игоря Бобкова в «Амуре» составит 35 миллионов рублей в следующем сезоне.

Как сообщает Metaratings, 33-летний голкипер заработает 35 млн рублей в следующем сезоне по новому двухлетнему контракту с « ».

На счету 44 матча в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ за «Амур», в которых он отражал 93% бросков.

В плей-офф вратарь принял участие во всех шести матчах серии против «Металлурга» (2-4) и отбил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,78.