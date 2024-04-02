Бобков заработает 35 млн рублей в следующем сезоне. Вратарь продлил контракт с «Амуром» на 2 года (Metaratings)

Теги Амур КХЛ Игорь Бобков деньги Хоккей

Зарплата Игоря Бобкова в «Амуре» составит 35 миллионов рублей в следующем сезоне.

Как сообщает Metaratings, 33-летний голкипер заработает 35 млн рублей в следующем сезоне по новому двухлетнему контракту с «Амуром».

На счету Бобкова 44 матча в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ за «Амур», в которых он отражал 93% бросков.

В плей-офф вратарь принял участие во всех шести матчах серии против «Металлурга» (2-4) и отбил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,78.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Где Гена Бобков спит?Он нам денег должен. Мы его братья! (с) ДМБ
0
0
0
Топовый вратарь для КХЛ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий