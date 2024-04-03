Бобков подписал новый контракт с «Амуром» на 2 года. Губернатор Хабаровского края подтвердил

Теги Амур КХЛ Игорь Бобков Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Игорь Бобков продлил соглашение с «Амуром» на два сезона.

33-летний вратарь останется в хабаровском клубе до конца сезона-2025/26, рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Соглашение носит односторонний характер.

По итогам сезона вратарь вошел в пятерку лучших игроков лиги по своему амплуа. В этом чемпионате он провел три матча на ноль.

Бобков преодолел отметки в 300 сыгранных матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, а также в 350 встреч всего в КХЛ», – сказано в сообщении.

На счету Бобкова 44 матча в прошедшем регулярном чемпионате за «Амур», в которых он отражал 93% бросков.

В плей-офф вратарь принял участие во всех шести матчах серии против «Металлурга» (2-4) и отбил 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,78.

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3 комментария
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Если вы хотите на что-то претендовать в следующем сезоне, то это не тот вратарь.
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Ответ Славься Сибирь
Если вы хотите на что-то претендовать в следующем сезоне, то это не тот вратарь.
дырка согласен
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