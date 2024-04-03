Максим Соколов войдет в штаб СКА. Он будет работать с вратарями («Матч ТВ»)

Теги СКА Альберт Лещев Максим Соколов 1972 Сергей Зубов КХЛ СКА-Нева Юрий Ключников Евгений Корешков Константин Шафранов Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Максим Соколов войдет в тренерский штаб СКА.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Сергей Зубов возглавит «Сочи». С 2022 года он входил в штаб Романа Ротенберга в СКА, где отвечал за работу с защитниками.

По данным телеканала, в СКА не станут никого искать на его позицию. В клубе перераспределят обязанности. Константин Шафранов будет отвечать за защитников и большинство, Альберт Лещев – за меньшинство, Евгений Корешков – за нападающих.

Максим Соколов войдет в штаб СКА и будет помогать Юрию Ключникову в работе с голкиперами.

С 2021 года Соколов работал в штабе «СКА-Невы».

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13 комментариев
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Роман Борисович в свою очередь будет отвечать за напряженное питье из бутылок и похлопыванию по плечам игроков
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Функции Ключникова теперь ограничатся обнимашками с Серебряковым в рекламных паузах.
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ДиНамО🕳️ кого нить подпишет или только если Ска вышлет за ненадобностью?
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Им там на лавке не тесно?!
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Зубов поднабрался "профзнаний " по системной игре от Главтренера Ска и теперь с новыми знаниями может работать в их фармклубе !
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Я хочу больше, больше ззолота!(с)
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Главный тренер будет отвечать за огненные пресс-конференции
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А Ротенберг будет развивать свою телегу. Ну вот как можно такому пацанчику доверять команду? Он же как инстасамка себя ведёт.
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Тренеров больше чем игроков...страна не обеднеет...
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Ответ viktorpavlov70
Функции Ключникова теперь ограничатся обнимашками с Серебряковым в рекламных паузах.
Понятно,зачем нужен Максим Соколов.Ключников будет в одно ухо говорить Серебрякову,что нельзя ворота терять,а Максим Соколов,стало быть,в другое ухо.
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Ответ Uriah Heep
Им там на лавке не тесно?!
Зачем они вообще нужны?Их кто-нибудь слушает?
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Интересно,а если большинство-меньшинство у СКА не работает,защита провальная,нападение бестолковые,то всех вышеперечисленных товарищей не пора ли выгнать?Может,вовсе без них обойтись?
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Правильно тренерами тоже надо под запастись, будет будет.
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