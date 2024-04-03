Максим Соколов войдет в штаб СКА. Он будет работать с вратарями («Матч ТВ»)

Максим Соколов войдет в тренерский штаб СКА.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что возглавит «Сочи». С 2022 года он входил в штаб в СКА, где отвечал за работу с защитниками.

По данным телеканала, в СКА не станут никого искать на его позицию. В клубе перераспределят обязанности. Константин Шафранов будет отвечать за защитников и большинство, – за меньшинство, – за нападающих.

Максим Соколов войдет в штаб СКА и будет помогать Юрию Ключникову в работе с голкиперами.

С 2021 года Соколов работал в штабе «СКА-Невы».