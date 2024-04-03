Плотников близок к возвращению в СКА. У него контракт с ЦСКА до 30 апреля («Чемпионат»)
Сергей Плотников может перейти в СКА.
Нападающий ЦСКА близок к возвращению в клуб из Санкт-Петербурга, сообщает «Чемпионат».
Недавно стало известно, что интерес к Плотникову проявляет хабаровский «Амур», однако хоккеист хочет играть в Москве или Санкт-Петербурге.
В завершившемся регулярном чемпионате 33-летний форвард провел 66 матчей и набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф на его счету 5 матчей без результативных действий.
Контракт трехкратного обладателя Кубка Гагарина с ЦСКА действует до 30 апреля 2024 года.