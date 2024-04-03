Плотников близок к возвращению в СКА. У него контракт с ЦСКА до 30 апреля («Чемпионат»)

Теги ЦСКА СКА Амур возможные переходы КХЛ Сергей Плотников Чемпионат.com Хоккей

Сергей Плотников может перейти в СКА.

Нападающий ЦСКА близок к возвращению в клуб из Санкт-Петербурга, сообщает «Чемпионат».

Недавно стало известно, что интерес к Плотникову проявляет хабаровский «Амур», однако хоккеист хочет играть в Москве или Санкт-Петербурге.

В завершившемся регулярном чемпионате 33-летний форвард провел 66 матчей и набрал 26 (13+13) очков. В плей-офф на его счету 5 матчей без результативных действий. 

Контракт трехкратного обладателя Кубка Гагарина с ЦСКА действует до 30 апреля 2024 года. 

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7 комментариев
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во, перспективная молодёжь подъехала
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Ещё один молодой и перспективный свой воспитанник. СКА молодеет на глазах.
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Сомнительно..
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И смысл? Игрок, безусловно, опытный. Но для той бездумной суеты, что ставит Ротенберг, у него сил вообще не хватит.
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Судя по плоффу Плотников, будто потерял свою резкость, спортивную злость и жесткость, а без них он уже сомнительное и не дешевое пополнение
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Ответ Stounsss
И смысл? Игрок, безусловно, опытный. Но для той бездумной суеты, что ставит Ротенберг, у него сил вообще не хватит.
Золотые слова - бездумная суета и тупая беготня
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