Ротенберг о Коскинене: «Не сомневаюсь, что самыми яркими вехами в карьере стали два Кубка Гагарина в составе СКА. Спасибо, что помогал побеждать!»
Роман Ротенберг высказался о решении Микко Коскинена завершить карьеру.
«Финский вратарь Микко Коскинен принял решение завершить карьеру.
Хочу искренне поздравить Коски с замечательным хоккейным путем, который он прошел, с теми трофеями и медалями, которые завоевал.
Не сомневаюсь, что самыми яркими вехами в этой карьере стали два Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годах, а почти четыре сезона игры в Петербурге оставили только приятные воспоминания.
Болельщики СКА будут всегда помнить сэйвы нашей «финской стены». Спасибо, что радовал нас своей яркой игрой и помогал побеждать! От всей души желаю крепкого здоровья и искреннего удовольствия от внехоккейной жизни!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.