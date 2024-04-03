Ротенберг о Коскинене: «Не сомневаюсь, что самыми яркими вехами в карьере стали два Кубка Гагарина в составе СКА. Спасибо, что помогал побеждать!»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Микко Коскинен Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о решении Микко Коскинена завершить карьеру.

«Финский вратарь Микко Коскинен принял решение завершить карьеру.

Хочу искренне поздравить Коски с замечательным хоккейным путем, который он прошел, с теми трофеями и медалями, которые завоевал.

Не сомневаюсь, что самыми яркими вехами в этой карьере стали два Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годах, а почти четыре сезона игры в Петербурге оставили только приятные воспоминания.

Болельщики СКА будут всегда помнить сэйвы нашей «финской стены». Спасибо, что радовал нас своей яркой игрой и помогал побеждать! От всей души желаю крепкого здоровья и искреннего удовольствия от внехоккейной жизни!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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2 комментария
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Горячие финские парни Коскинен и Ротенберг. Без страха и упрека!
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Из Сибири еще Микко феерично свалил, было дело. Хорошо Салак пришел на смену.
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