Зубов возглавит «Сочи». Он подпишет контракт на 2 года («Матч ТВ»)

Теги СКА Александр Титов Сергей Зубов КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Матч ТВ Хоккей

Сергей Зубов станет новым главным тренером «Сочи».

По данным «Матч ТВ», специалист подпишет двухлетний контракт.

Ранее появлялась информация о том, что главным тренером клуба вместо Дмитрия Кокорева станет Александр Титов. Теперь сообщается, что он останется в штабе «Сочи» в роли помощника.

Сергей Зубов уже возглавлял «Сочи» с 2017 по 2019 год. С 2022 года он входит в штаб СКА, где отвечает за работу с защитниками.

«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 10‑е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышел в плей‑офф.

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15 комментариев
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Все правильно, помощник обучился системе у гранд мастера и теперь ее нужно фарму прививать
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Шило на мыло !!! Плюс пол состава ски приедет ???!
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Ответ Влад Егоров
Как же теперь Ротен там будет справляться?
Система устроена так, что не замечает потерю одного бойца)))
Ну если это только не Никишин))))
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Как же теперь Ротен там будет справляться?
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Здраво, все получится у Сочи.
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Правильно , не гоже двукратному обладателю Кубка Стенли топтаться под «олимпийским чемпионом». Давно пора было бежать из этого середняка.
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Козла отпущения нашли и сослали в ссылку
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Из СКА перешёл в СКА-2.
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Опыта рядом с великим в системе набрался, теперь в свободное плавание. Одного козла отпущения нашли
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Ответ Влад Егоров
Как же теперь Ротен там будет справляться?
система Ротена настолько уникальна, что способна работать автономно и саморазвиваться даже без самого Ротена. Говорят, что система Ромы - это буквально искусственный интеллект, прорывная технология от мэтра отечественного тренерского цеха
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Ответ Дмитрий Якушевич
Козла отпущения нашли и сослали в ссылку
Всем бы такую ссылку в Сочи)
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Ответ Вадим Абдуллин
Все правильно, помощник обучился системе у гранд мастера и теперь ее нужно фарму прививать
Причем помощник в разы лучше разбирается в хоккее)))
А тут ещё сверху система от йозе, так что вообще комбо))
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