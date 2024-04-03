Зубов возглавит «Сочи». Он подпишет контракт на 2 года («Матч ТВ»)

Сергей Зубов станет новым главным тренером «Сочи».

По данным «Матч ТВ», специалист подпишет двухлетний контракт.

Ранее появлялась информация о том, что главным тренером клуба вместо Дмитрия Кокорева станет Александр Титов. Теперь сообщается, что он останется в штабе « » в роли помощника.

уже возглавлял «Сочи» с 2017 по 2019 год. С 2022 года он входит в штаб , где отвечает за работу с защитниками.

«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 10‑е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышел в плей‑офф.