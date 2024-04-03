СКА заинтересован в подписании Григоренко («СЭ»)
СКА заинтересован в подписании контракта с Михаилом Григоренко.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Срок соглашения Михаила Григоренко с ЦСКА истекает 30 апреля.
Ранее форвардом также интересовался «Локомотив».
В сезоне-2023/24 нападающий провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков.
В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.
Дай Бог вас чтобы кто -то выкидывал каждый год из ПО. Карма у вас такая . Еще себя грандом назвали. Смеялись мы тут в компании долго . Гранд . Бггг . Серебрякову пора возвращаться в родное Динамо - кто воспитал Самый титулованный клуб России ! Не забывай Серебряков, это не какой -то там середняк со своими сказками и фантазиями .
Защитники: Егор Брютов, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Даниил Журавлев, Артемий Князев, Богдан Конюшков, Никита Лямкин, Николай Макаров, Никита Седов, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.
Нападающие: Виталий Абрамов, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Василий Атанасов, Владислав Барулин, Сергей Гончарук, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Никита Коростелев, Прохор Полтапов, Дмитрий Рашевский, Илья Сафонов, Максим Соркин, Егор Степанов.
Скоро этот список будет дополнен перспективными игроками Локо, Трактора, Автомобилиста и Металлурга
Главное чтобы с контрактов в других клубах не срывали игроков
Точечное усиление,всего пятнадцатое
Хотя, не удивлюсь, если в твоей системе координат всё иначе и например футбольное динамо теперь гранд ФНЛ, ведь оно брало там золото.
А 5 подряд титулов Зенита, подтверждают правоту его действий.
То ли дело президент локомотива, забыл его фамилию, который уже долгие годы водит вас за нос. Бедным-то ваш хоккейный клуб никогда не считался, а кубков ровно ноль..