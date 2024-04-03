СКА заинтересован в подписании Григоренко («СЭ»)

Теги ЦСКА СКА возможные переходы КХЛ Михаил Григоренко Спорт-Экспресс Хоккей

СКА заинтересован в подписании контракта с Михаилом Григоренко.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок соглашения Михаила Григоренко с ЦСКА истекает 30 апреля.

Ранее форвардом также интересовался «Локомотив».

В сезоне-2023/24 нападающий провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков.

В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.

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53 комментария
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Сорока опять собирается заграбастать все, что хоть как-то блестит
+66
-4
+62
Очередная молодая кровь для молодой команды ска
+52
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+51
Ответ Ебздрогыч
Сорока опять собирается заграбастать все, что хоть как-то блестит
всего 6 дней прошло с заявления, что он не собирается менять состав ска.
+46
-2
+44
Также СКА интересны Каюмов, Березкин,Тесанов, Шабанов, Юров, Геребенкин и Набоков
+23
0
+23
Ответ Ебздрогыч
Сорока опять собирается заграбастать все, что хоть как-то блестит
Да классика же, потом 2/3 после подписания уедут в фарм на море)
+15
-2
+13
Ответ Mistic69
Очередная молодая кровь для молодой команды ска
там ещё один юниор интересен для молодой самобытной команды. некто Плотников. интересно, он Сергею родственник, или просто однофамилец?))
+10
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СКА продолжает не менять состав)))
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Ответ Nomer22
Также СКА интересны Каюмов, Березкин,Тесанов, Шабанов, Юров, Геребенкин и Набоков
Страшно представить, сколько еще фамилий придется услышать в предстоящем предсезонье.)
+7
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+7
Ответ Nomer22
Также СКА интересны Каюмов, Березкин,Тесанов, Шабанов, Юров, Геребенкин и Набоков
Да вообще все интересны. Сейчас идёт работа над потолком и количеством распиханных пятёрок, чтобы в составе их не было, но всегда на следующий матч можно было выдернуть. Может уже пора совсем наг хоккей добить и узаконить возможность Ротенбергу и компании в любой день забирать нового хоккеиста. Пусть другие пыхтят над составами и потолками. Он же сборную в машину превращает, чтобы белорусов, казахов и может быть китайцев в сухую с большим счётом обыгрывать по три раза за год
+8
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+7
СКА любит собирать крошки с чужого стола. До чего же мне этот середняк неприятен.
Дай Бог вас чтобы кто -то выкидывал каждый год из ПО. Карма у вас такая . Еще себя грандом назвали. Смеялись мы тут в компании долго . Гранд . Бггг . Серебрякову пора возвращаться в родное Динамо - кто воспитал Самый титулованный клуб России ! Не забывай Серебряков, это не какой -то там середняк со своими сказками и фантазиями .
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Ответ viktorpavlov70
СКА продолжает не менять состав)))
Система, она вот такая. Другой Ротенберг за 800 просмотренных игр не создал
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Более широкий перечень хоккеистов, входящих в зону интересов СКА. Вратари: Евгений Волохин, Егор Заврагин.
Защитники: Егор Брютов, Данила Галенюк, Владимир Грудинин, Михаил Гуляев, Даниил Журавлев, Артемий Князев, Богдан Конюшков, Никита Лямкин, Николай Макаров, Никита Седов, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.
Нападающие: Виталий Абрамов, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Василий Атанасов, Владислав Барулин, Сергей Гончарук, Максим Джиошвили, Никита Дыняк, Никита Коростелев, Прохор Полтапов, Дмитрий Рашевский, Илья Сафонов, Максим Соркин, Егор Степанов.
Скоро этот список будет дополнен перспективными игроками Локо, Трактора, Автомобилиста и Металлурга
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Самоуважения у игроков вообще ноль. Человек заработал миллионы и идёт за деньгами в команду которую ненавидит вся страна, в ЦСКА на еду не хватало?
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Свободных агентов пусть набирают.
Главное чтобы с контрактов в других клубах не срывали игроков
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Ответ heivani
Страшно представить, сколько еще фамилий придется услышать в предстоящем предсезонье.)
И сколько ещё услышите по ходу сезона. Ведь в предсезонке опять не тех набрать получится. Но ничего, Сочи, Витязь и ещё кто-нибудь обязательно поделится. Им же самим много
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Ответ R.G.96
вы сначала с платежкой разберитесь. Освободить надо больше 200 млн рублей, чтобы новеньких подписывать
Там всё в полном порядке. Перед этим сезоном тоже не входили в потолок, но удались 😁
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"Мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус"
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Когда же он нажрется то?
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Ответ Б.И.С.
всего 6 дней прошло с заявления, что он не собирается менять состав ска.
"состав ска" это оксюморон
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Ответ Б.И.С.
там ещё один юниор интересен для молодой самобытной команды. некто Плотников. интересно, он Сергею родственник, или просто однофамилец?))
Это молодая версия старой модели. Ну зачем им старый, они только молодых берут, а то у них форточка закроется чемпионская 😁
+2
0
+2
Ответ MSPR
И сколько ещё услышите по ходу сезона. Ведь в предсезонке опять не тех набрать получится. Но ничего, Сочи, Витязь и ещё кто-нибудь обязательно поделится. Им же самим много
И не говорите😁👍!
+1
0
+1
А Есмантович отдаст, этот вредитель любит каждое межсезонье ослаблять клуб, и расставаться с лучшими, в СКА сейчас пол команды играет бывших ЦСКА
+1
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Молодой и перспективный парень,на вырост
Точечное усиление,всего пятнадцатое
+1
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+1
Ответ Б.И.С.
всего 6 дней прошло с заявления, что он не собирается менять состав ска.
К решающим играм на выбывание вновь встанет вопрос который из составов использовать. Это проблема. Все таки тяжело им приходится
+1
0
+1
Ответ srs
К решающим играм на выбывание вновь встанет вопрос который из составов использовать. Это проблема. Все таки тяжело им приходится
"а вы думаете нам, царям, легко?"(с))))
+1
0
+1
вы сначала с платежкой разберитесь. Освободить надо больше 200 млн рублей, чтобы новеньких подписывать
+2
-1
+1
Ответ Б.И.С.
там ещё один юниор интересен для молодой самобытной команды. некто Плотников. интересно, он Сергею родственник, или просто однофамилец?))
Григо и Плот сыгранная годами связка. Большой кубковый опыт. Определенно надежда сборной будущего
+1
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Вот вся суть в этом середняке. Еще грандом надывают себя . Гранды это ЦСКА, Динамо , Металлург , Ак барс и другие клубы, которые ведут себя по-джентельменски . Григоренко еще 12 марта договорился о переходе в Локомотив , но вам обязательно надо сунуть свое рыльце .
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Попугай, ты опять всё перепутал. Не могут быть грандами команды, которые ещё 30 лет назад не вылезали из пердива.

Хотя, не удивлюсь, если в твоей системе координат всё иначе и например футбольное динамо теперь гранд ФНЛ, ведь оно брало там золото.
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Ответ Ярославец75
Медведев делал точно так же. Что он ему подскажет?
Я тебе даже больше скажу, Медведев и делает то же самое.
А 5 подряд титулов Зенита, подтверждают правоту его действий.
То ли дело президент локомотива, забыл его фамилию, который уже долгие годы водит вас за нос. Бедным-то ваш хоккейный клуб никогда не считался, а кубков ровно ноль..
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