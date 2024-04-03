СКА заинтересован в подписании Григоренко («СЭ»)

СКА заинтересован в подписании контракта с Михаилом Григоренко.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок соглашения с истекает 30 апреля.

Ранее форвардом также интересовался «Локомотив».

В сезоне-2023/24 нападающий провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 (18+27) очков.

В 5 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 7 (3+4) баллами.