«Сочи» продлил контракты с защитниками Волковым и Мачулиным на год

Теги КХЛ Сочи Артем Волков 1997 Василий Мачулин Хоккей

Артем Волков и Василий Мачулин подписали новые соглашения с «Сочи».

Срок односторонних контрактов с клубом составил один год.

26-летний Артем Волков провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-18».

Для защитника следующий сезон станет вторым в составе «Сочи».

Василий Мачулин принял участие в 39 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав в них 5 (1+4) очков при показателе полезности «-10».

Для 21-летнего защитника это будет третий сезон в сочинском клубе.

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Ну такие себе парни, привозят бывает моментами
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