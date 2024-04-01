«Сочи» продлил контракты с защитниками Волковым и Мачулиным на год
Артем Волков и Василий Мачулин подписали новые соглашения с «Сочи».
Срок односторонних контрактов с клубом составил один год.
26-летний Артем Волков провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-18».
Для защитника следующий сезон станет вторым в составе «Сочи».
Василий Мачулин принял участие в 39 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав в них 5 (1+4) очков при показателе полезности «-10».
Для 21-летнего защитника это будет третий сезон в сочинском клубе.