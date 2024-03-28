«Сочи» получил финансовые гарантии на 3 года, Александр Титов возглавит клуб («Матч ТВ»)

Теги Александр Титов отставки КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Матч ТВ деньги Хоккей

«Сочи» получил финансовые гарантии на 3 года.

Как сообщает «Матч ТВ», клуб КХЛ получил финансовые гарантии на 3 сезона вперед. Кроме того, команда в ближайшее время сменит главного тренера.

Законодательное собрание Краснодарского края 28 марта приняло закон о налоговых льготах на имущество РЖД, из которых компания финансирует спорт в регионе, в том числе и «Сочи». Соглашение будет действовать 3 года – до 31 декабря 2026 года.

Отмечается, что в сезоне-2023/24 зарплатная ведомость «Сочи» составляла 426 млн рублей.

В новом сезоне главным тренером клуба будет Александр Титов, который заменит на этом посту Дмитрия Кокорева. С января 2024 года Титов был помощником главного тренера команды.

Напомним, «Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 10‑е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышел в плей‑офф.

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16 комментариев
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Еще бы вернуть посещаемость на допандемийный уровень. Тогда было 6500-7000 в среднем, сейчас 4500.
Пока за 7000 не перевалит, можно в Шайбе играть, а не в Большом.
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+4
Ответ ТимТалер
А чем Титов лучше Кокорева ?
Ну как минимум, Егор легенда Спартака😅
+5
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раньше тоже РЖД был спонсор?
+1
0
+1
А чем Титов лучше Кокорева ?
+1
0
+1
Пока воропаев генеральный ничего не поменяется)
+1
0
+1
Ответ ТимТалер
А чем Титов лучше Кокорева ?
Вспоминается анекдот советских времен.

Играют Динамо Тбилиси и Арарат Ереван. Счет 5-0. Один из болельщиков гостей начинает истошно кричать: армяне лучше, чем грузины! Армяне лучше, чем грузины!!! Армяне лучше, чем грузины!!!
Его спрашивают — а чем лучше-то?!
Ответ — чем грузины!
+1
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Это была шутка))) и не Химок, а Химика🤣
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Это была шутка))) и не Химок, а Химика🤣
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Это была шутка))) и не Химок, а Химика🤣
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Это была шутка))) и не Химок, а Химика🤣
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Еще бы вернуть посещаемость на допандемийный уровень. Тогда было 6500-7000 в среднем, сейчас 4500. Пока за 7000 не перевалит, можно в Шайбе играть, а не в Большом.
Я думаю тут все дело в уровне игры. До пандемии Сочи худо-бедно ещё боролся, сейчас же почти ничего интересного не показывает. В этом году когда были в лидерах и народ начал ходить. Ну и плюс я думаю не немного приелось что называется.
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Ответ Антон Ермазов
Я думаю тут все дело в уровне игры. До пандемии Сочи худо-бедно ещё боролся, сейчас же почти ничего интересного не показывает. В этом году когда были в лидерах и народ начал ходить. Ну и плюс я думаю не немного приелось что называется.
И то верно. Посмотрим, как будет в новом сезоне.
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Ответ J-12
раньше тоже РЖД был спонсор?
Да, почти с самого начала.
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Ответ Александр Базилий
Ну как минимум, Егор легенда Спартака😅
Тит - легенда Химок, вместе с Каменским, Ларионовым, Козловым
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