«Сочи» получил финансовые гарантии на 3 года, Александр Титов возглавит клуб («Матч ТВ»)
«Сочи» получил финансовые гарантии на 3 года.
Как сообщает «Матч ТВ», клуб КХЛ получил финансовые гарантии на 3 сезона вперед. Кроме того, команда в ближайшее время сменит главного тренера.
Законодательное собрание Краснодарского края 28 марта приняло закон о налоговых льготах на имущество РЖД, из которых компания финансирует спорт в регионе, в том числе и «Сочи». Соглашение будет действовать 3 года – до 31 декабря 2026 года.
Отмечается, что в сезоне-2023/24 зарплатная ведомость «Сочи» составляла 426 млн рублей.
В новом сезоне главным тренером клуба будет Александр Титов, который заменит на этом посту Дмитрия Кокорева. С января 2024 года Титов был помощником главного тренера команды.
Напомним, «Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 10‑е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не вышел в плей‑офф.
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Его спрашивают — а чем лучше-то?!
Ответ — чем грузины!