Бердин о Федотове: «У нас по традиции больше пишут о тех, кто решил уехать за океан. Было бы правильнее раскручивать вратарей КХЛ»

Михаил Бердин считает, что в России нужно больше раскручивать вратарей из КХЛ.

– переместился в Филадельфию. Что думаете?

– Пожелаю Ивану удачи. Он прошел через многое, это сделает любого только крепче. Сейчас новый вызов – « ». Все возможно.

– Во второй половине сезона о Федотове мало вспоминали, а сейчас он на первых полосах наших СМИ. Удивлены?

– Нет, это ситуация, которая для нас характерна, такой менталитет.

Сейчас в плей-офф КХЛ много сильных вратарей, но у нас по традиции больше пишут о тех, кто решил уехать за океан. В принципе убедился в этом и на своем опыте, когда в Виннипеге меня наша пресса не забывала – особенно когда происходили какие-то яркие события.

Мне кажется, было бы правильнее больше раскручивать вратарей КХЛ, – сказал вратарь, выступавший за « » в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

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