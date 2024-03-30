Бердин о Федотове: «У нас по традиции больше пишут о тех, кто решил уехать за океан. Было бы правильнее раскручивать вратарей КХЛ»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Сочи Иван Федотов Михаил Бердин Хоккей

Михаил Бердин считает, что в России нужно больше раскручивать вратарей из КХЛ.

Иван Федотов переместился в Филадельфию. Что думаете?

– Пожелаю Ивану удачи. Он прошел через многое, это сделает любого только крепче. Сейчас новый вызов – «Филадельфия». Все возможно.

– Во второй половине сезона о Федотове мало вспоминали, а сейчас он на первых полосах наших СМИ. Удивлены?

– Нет, это ситуация, которая для нас характерна, такой менталитет.

Сейчас в плей-офф КХЛ много сильных вратарей, но у нас по традиции больше пишут о тех, кто решил уехать за океан. В принципе убедился в этом и на своем опыте, когда в Виннипеге меня наша пресса не забывала – особенно когда происходили какие-то яркие события. 

Мне кажется, было бы правильнее больше раскручивать вратарей КХЛ, – сказал вратарь, выступавший за «Сочи» в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

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22 комментария
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Тю. Ну дык сходи в армию и о тебе заговорят.
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Странный тип, за столько лет в АХЛ, Бердин так и не смог подвинуть в Виннипеге Броссуа, ничего не показал в Сочи, а даёт советы медиа по раскрутке вратарей КХЛ.
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В НХЛ просто играют сильнейшие игроки, вот и пишут про них:)
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Надо продвигать макса третьяка сочинская легенда который шашлык готовит лучше чем играет в хоккей
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+6
Ответ mitos
Комментарий скрыт
Не, не был. И что дальше?
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+5
Судя по Федотову,его закручивали в КХЛ, а не раскручивали
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+4
Ответ LOsP06GH
Странный тип, за столько лет в АХЛ, Бердин так и не смог подвинуть в Виннипеге Броссуа, ничего не показал в Сочи, а даёт советы медиа по раскрутке вратарей КХЛ.
Ну объективно говоря, учитывая, что он играет в такой слабой команде, у него 91,1 % ОБ, не сказал бы, что он слаб на уровне КХЛ
+3
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+3
Правда о самом Бердине не шибко писали, хотя он в АХЛ привлекал к себе внимание, как рок-звезда – швырял по пустым, дрался с соперниками, употреблял что-то, судя по тому, что попал в программу помощи игрокам. Видимо, надо ещё и в хоккей уметь играть кроме того, чтобы уехать за океан.
+3
0
+3
Ответ LOsP06GH
Странный тип, за столько лет в АХЛ, Бердин так и не смог подвинуть в Виннипеге Броссуа, ничего не показал в Сочи, а даёт советы медиа по раскрутке вратарей КХЛ.
В Сочи он луч света😏
+2
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Ответ mitos
Комментарий скрыт
А зачем это выдерживать?
+3
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Да ну, брось, про тебя особо не писали. И совершенно понятно почему не получилось за океаном, потому что и здесь далеко не топ.
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Про тебя и твоего напарника что-ли говорить?)
Смех
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А кого раскручивать? В прошлом году Серебрякову пели дифирамбы, а в этом как-то не комильфо. Аликина и Набокова? Ну они пока в начале пути и пока рано лепить из них звёзд. Федотов поехал в НХЛ, а это уже говорит о его мастерстве. Может надо Бердина раскручивать? Ну так про него немного писали, пока был за океаном, и потом по возвращению в КХЛ. То что он никого не впечатлил ни там ни тут, так это его проблемы.
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Ну так играй хотя бы на уровне Федотова, и от тебе заговорят
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подняли тему на ленте про Федотова.идет обсуждение о нем.напишите про вратаря кхл будем обсуждать вратаря кхл
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Это вот "прошел через многое" - милое лицемерие. А вызов в НХЛ - признание уровня. Я понимаю, зависть - ну так "тренируйся, неудачнег!" (с)
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Ответ Ыжык
Не, не был. И что дальше?
Живи и радуйся. Язык без костей)
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