Бердин о Федотове: «У нас по традиции больше пишут о тех, кто решил уехать за океан. Было бы правильнее раскручивать вратарей КХЛ»
Михаил Бердин считает, что в России нужно больше раскручивать вратарей из КХЛ.
– Иван Федотов переместился в Филадельфию. Что думаете?
– Пожелаю Ивану удачи. Он прошел через многое, это сделает любого только крепче. Сейчас новый вызов – «Филадельфия». Все возможно.
– Во второй половине сезона о Федотове мало вспоминали, а сейчас он на первых полосах наших СМИ. Удивлены?
– Нет, это ситуация, которая для нас характерна, такой менталитет.
Сейчас в плей-офф КХЛ много сильных вратарей, но у нас по традиции больше пишут о тех, кто решил уехать за океан. В принципе убедился в этом и на своем опыте, когда в Виннипеге меня наша пресса не забывала – особенно когда происходили какие-то яркие события.
Мне кажется, было бы правильнее больше раскручивать вратарей КХЛ, – сказал вратарь, выступавший за «Сочи» в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
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