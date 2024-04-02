Потапов о серии «Локо» – «Трактор»: «Ярославцы – команда без слабых мест. Козырей против них нет не только у Челябинска, но и у любого клуба КХЛ»

Алексей Потапов высказался о серии «Локомотива» против «Трактора» в плей-офф КХЛ.

– Есть ли у «Трактора» козыри, которые позволят ему пройти ярославский «Локомотив?»

– Думаю, что таких козырей против нынешнего «Локомотива» нет не только у «Трактора», но и у любого другого клуба КХЛ. Ярославцы – команда без слабых мест!

– В чем заключается феномен «Локомотива»?

– Тренерская рука , физическая готовность, системность, ментальность. Уверенность в своих силах, не переходящая в самоуверенность после того, как это поколение ярославских хоккеистов впервые зашло так далеко.

– Какие точки и нюансы ярославского пути в полуфинал вы считаете ключевыми?

– Если честно, такой ключевой точкой можно считать серию против , которому железнодорожники уступали четыре года подряд. После первого матча мне стало казаться, что ярославцы опять наступят на те же грабли.

Но они, несмотря ни на что, продолжали гнуть свою линию, ничего не меняя в системе игры и тактике. Хоккеисты «Локомотива» слышали, верили и абсолютно точно следовали тренерским указаниям, четко их выполняя. Глобально ничего не изменилось, произошли лишь точечные изменения в составе, что привело к четырем победам подряд.

Четвертьфинал складывался для «Локомотива» по похожему сценарию, пока руководство «Авангарда» не предприняло экстраординарный ход, уволив при счете 0-2 в серии . Пришедший ему на смену Сергей Евгеньевич Звягин преобразил команду, заставив ее забегать и раскрепоститься психологически.

Поэтому абсолютно логично и заслуженно то, что он будет главным тренером омичей в следующем сезоне. Тем не менее, несмотря ни на что, «Локомотив» ни разу не запаниковал и образцово провел седьмой матч.

– Получается, что шансов у «Трактора» вообще нет?

– Шансы всегда есть. Уверен, что в этой серии не будет счета 4-0 в пользу «Локомотива». Главным шансом «Трактора» будут полумоменты, которые обязательно возникнут, несмотря на всю системность ярославцев.

Не забудем о великолепно играющих в нынешнем плей-офф , Шабанове, набравшем форму Бурдасове и замечательной атмосфере на «Арене-Трактор».

Еще одной важнейшей составляющей будет, как мне представляется, наличие у « » игрового тонуса, в то время как у «Трактора» была 12-дневная пауза.

– Такая пауза – не плюс, а минус для челябинцев?

– Именно так. По своему игровому опыту знаю, что пауза в три дня уже критично сказывается на качестве игры команды, а у «Трактора» это число, учитывая все обстоятельства, умножилось на 4. «Локомотив» же, наверняка, подойдет к первому матчу в оптимальном физическом и психологическом состоянии.

Не сомневаюсь, что наставник челябинцев Алексей Заварухин обязательно скажет своим ребятам о необходимости очень внимательно сыграть первые смены стартового поединка.

При такой разнице в игровом тонусе – это очень важно. В любом случае, «Локомотив» остается для меня фаворитом этой серии и всего нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина, – сказал экс-нападающий клубов КХЛ Алексей Потапов.