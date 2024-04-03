ЦСКА предложил Гатиятулину войти в штаб Воробьева. Ранее «Сибирь» и «Ак Барс» интересовались тренером
Анвар Гатиятулин может войти в тренерский штаб ЦСКА.
Напомним, ранее новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта с бывшим главным тренером «Трактора». «Сибирь» отметила, что ведется обсуждение условий договора.
Затем появилась информация, что Гатиятулин близок к назначению в «Ак Барс».
«Помимо «Ак Барса», у Анвара Гатиятулина есть предложение от ЦСКА.
По нашей информации, армейский клуб хочет, чтобы тренер пополнил штаб Ильи Воробьева», – сообщает «Бизнес Online».
Воробьев заменил в ЦСКА Сергея Федорова, выигравшего с армейцами два Кубка Гагарина.