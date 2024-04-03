ЦСКА предложил Гатиятулину войти в штаб Воробьева. Ранее «Сибирь» и «Ак Барс» интересовались тренером

Теги Ак Барс Сибирь ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин может войти в тренерский штаб ЦСКА.

Напомним, ранее новосибирский клуб сообщил, что достиг договоренности о подписании контракта с бывшим главным тренером «Трактора». «Сибирь» отметила, что ведется обсуждение условий договора.

Затем появилась информация, что Гатиятулин близок к назначению в «Ак Барс».

«Помимо «Ак Барса», у Анвара Гатиятулина есть предложение от ЦСКА.

По нашей информации, армейский клуб хочет, чтобы тренер пополнил штаб Ильи Воробьева», – сообщает «Бизнес Online».

Воробьев заменил в ЦСКА Сергея Федорова, выигравшего с армейцами два Кубка Гагарина. 

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5 комментариев
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Сибирь в очередной раз обделалась. Только теперь уже не Фастовский, а сам Травников засветился. Когда говорили, что "рыба гниет с головы", забыли, кто самый главный в Сибири...
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Что то на расхват он , трактор провалил а тут его разрывают . заберите Кравца и будет у вас минимум 2 место в регулярном чемпионате .
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Нарасхват пошёл
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опять шестерить
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опять шестерить зовут 🤣
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