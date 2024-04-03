Ротенберг о составе сборной России: «Вызвали хоккеистов, которые способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча»

Роман Ротенберг высказался о расширенном составе сборной России на Большой тур.

«Начинаем подготовку к предстоящему турне сборной России в мае. В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча за счет навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника.

Многие из игроков, несмотря на свою молодость, являются лидерами в своих клубах и способны брать на себя ответственность в любой ситуации (будь то завершение атаки броском, применить силовой прием или заблокировать шайбу при обороне своих ворот)», – написал тренер сборной Роман Ротенберг.

Мичков, Серебряков, Никишин, Атанасов и Толчинский – в расширенном составе сборной России на турне в мае