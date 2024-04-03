Ротенберг о составе сборной России: «Вызвали хоккеистов, которые способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о расширенном составе сборной России на Большой тур.

«Начинаем подготовку к предстоящему турне сборной России в мае. В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча за счет навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника.

Многие из игроков, несмотря на свою молодость, являются лидерами в своих клубах и способны брать на себя ответственность в любой ситуации (будь то завершение атаки броском, применить силовой прием или заблокировать шайбу при обороне своих ворот)», – написал тренер сборной Роман Ротенберг.

Мичков, Серебряков, Никишин, Атанасов и Толчинский – в расширенном составе сборной России на турне в мае

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12 комментариев
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звучит убедительно. кажется, этот парень знает о чем говорит!
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Только бы судьи не УБИЛИ!
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Думал отдохнем от него, после вылета СКА. Не тут то было((
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Большой Евротур?
Как положено, с блэкджеком и подтанцовкой?
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Ответ Radik_2.0
звучит убедительно. кажется, этот парень знает о чем говорит!
В этом не может быть сомнений, он 800 матчей НХЛ посмотрел! Забросить 800 шайб можно, а поди попробуй посмотреть столько игр. Это совсем другое. На такое способны только уникумы, как Ро-Ро
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В хоккей вызванные игроки, играть будут?
или исполнять перечисленный набор слов они будут?
Но если будет то г. которое Ротен выдаёт в СКА за хокеей, тогда вообще не понятно, зачем собирали команду.
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потенциальных новичков СКА на просмотр вы вызвали, звездобол!
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Show must go on
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Капец теперь белорусам! :-)
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