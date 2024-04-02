Сергей Коньков: «СКА понимает, чего хочет, двигается к этому. Найти нового тренера – непростая задача. Положительно оцениваю решение оставить Ротенберга»

Теги СКА Сергей Коньков КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Сергей Коньков высказался о том, что Роман Ротенберг продолжит тренировать СКА.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что «тренерский штаб под руководством главного тренера начал подготовку к следующему сезону».

«Всем было понятно, что в СКА вряд ли будут изменения.

Я думаю, что руководство СКА будет придерживаться того курса, который он выбрало, несмотря на то, что в этом сезоне они не достигли желаемого результата.

Но мне кажется, что петербуржцы понимают, чего они хотят, и двигаются к этому, внося изменения для того, чтобы результат в будущем был другим.

Я вообще считаю, что изменения в тренерском штабе должны быть обоснованы и продиктованы. Если там кого-то меняют, то нужно, чтобы с новым тренером у команды была перспектива.

В этом году по всей лиге видно, что нет настолько частой смены тренерских штабов. Честно говоря, мне это нравится, потому что у тренеров есть возможность работать постепенно, имея возможность для внесения корректировок.

Руководство команды понимает, где и как ее усиливать. Найти нового тренера – непростая задача для СКА.

Поэтому я положительно оцениваю решение оставить Ротенберга. Всем понятно, куда будет двигаться и во что играть. У нее будет усиление», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

3 комментария
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Шоу должно продолжаться, без клоуна оно будет не полным.
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Да им и искать не нужно у них их там 3 и любой справиться лучше РоРо.
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Санта-Робарбара, 2138 серия
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