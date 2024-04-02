СКА подтвердил, что оспорит штраф Медведева из-за слов о судействе: «Он обозначил фактические ситуации, складывающиеся в профессиональном спорте»

СКА опротестует штраф Александра Медведева из-за высказывания о судействе в КХЛ.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о предвзятости арбитров к петербуржскому клубу. Команда тренера уступила «Автомобилисту» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4.

«Хоккейный клуб СКА опротестует штраф, наложенный КХЛ на председателя Совета директоров клуба А.И. Медведева за заявление, сделанное 26 марта 2024 года.

Клуб считает, что А.И. Медведев обозначил фактические ситуации, складывающиеся в целом в профессиональном спорте, приведя в качестве примера те виды спорта, к которым имеет непосредственное отношение, а именно: некоторые эпизоды матчей баскетбольного клуба «Зенит» и игр с участием команды СКА в сезоне 2023-2024 гг., чем обозначил сложившуюся проблему в целом.

Добавим, третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, недавно уже отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на главного тренера клуба Р.Б. Ротенберга от 22.12.2023 г.

Суд удовлетворил требования ХК СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» возвратить ХК СКА 500 тысяч рублей», – говорится в заявлении клуба.