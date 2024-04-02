СКА подтвердил, что оспорит штраф Медведева из-за слов о судействе: «Он обозначил фактические ситуации, складывающиеся в профессиональном спорте»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА опротестует штраф Александра Медведева из-за высказывания о судействе в КХЛ.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о предвзятости арбитров к петербуржскому клубу. Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Автомобилисту» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4.

«Хоккейный клуб СКА опротестует штраф, наложенный КХЛ на председателя Совета директоров клуба А.И. Медведева за заявление, сделанное 26 марта 2024 года.

Клуб считает, что А.И. Медведев обозначил фактические ситуации, складывающиеся в целом в профессиональном спорте, приведя в качестве примера те виды спорта, к которым имеет непосредственное отношение, а именно: некоторые эпизоды матчей баскетбольного клуба «Зенит» и игр с участием команды СКА в сезоне 2023-2024 гг., чем обозначил сложившуюся проблему в целом.

Добавим, третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, недавно уже отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на главного тренера клуба Р.Б. Ротенберга от 22.12.2023 г.

Суд удовлетворил требования ХК СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» возвратить ХК СКА 500 тысяч рублей», – говорится в заявлении клуба.

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20 комментариев
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Представьте на минуту, что эти слова условно бы сказал кто-нить другой.....
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Вызывает улыбку, как взрослые дяди плачут, что им дали штраф, при том штраф по делу😆
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Ну это же не в хоккей играть, тут у Лиги никаких шансов нет, в судах СКА непобедим...
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Пора СКА ХЛ создать и пусть Ротенберг с Медведевым играется. Могут до кучи ещё Зениты футбольный и баскетбольный взять, чтобы злые люди их не обижали
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«Все животные равны, но некоторые животные равнее других» (с)
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ске позор лиги...
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Ответ kwinto88
Представьте на минуту, что эти слова условно бы сказал кто-нить другой.....
да ясно понятно, что тут говорить...
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"...обозначил фактические ситуации, складывающиеся в целом в профессиональном спорте"
какой-то бессмысленный набор кириллических символов))
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Все в лиге равны, но есть ровнее, позор, что хотят, то воротят, даже невозможно представить, что бы другой клуб мог бы такое сделать, вас будут ненавидеть ещё больше.
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Это делается,для того что бы можно было давить на судей и не за что не отвечать.
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Не Ска,а олигархи оспорят.
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Нужно признавать свои поражения ,а значит и ошибки в игровом руководстве Ска , а не давить на судей ,да на плохой лёд проиграв ! Нужно было готовить команду к плей-офф ,а не Главтренеру самому себя тренировать ,выкладывая роли и тд ! А ,уж если "каркнул "открыв рот не по делу ,то будь добр и ответь честно за это ! Ни одно руководство вылетевших команд из плей-офф не обвинило судей, что они в Этом виноваты !
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Коротко:Басманный суд Санкт-Петербурга примет и удовлетворит любое заявление СКА против КХЛ.
Третейский суд СКА не нужен.
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королевство кривых зеркал.
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питерцы, вам самим то не стыдно? вам всё норм?
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Не прикасаемые в доску
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позорище
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все платят, а я не буду.... , красота!!!
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Ответ kwinto88
Представьте на минуту, что эти слова условно бы сказал кто-нить другой.....
Да зачм-рили бы наглухо. Даже представлять не нужно
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