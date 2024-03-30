Филяев об НХЛ: «Ждем рекорд Овечкина. Слежу за Кросби, Малкиным, каждое утро смотрю обзоры, подмечаю тонкости. Это все же лучшая лига»

Теги Автомобилист Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Георгий Белоусов Василий Филяев Хоккей

Василий Филяев поделился мнением о рекорде Гретцки и об НХЛ.

Белорусский форвард «Автомобилиста» сыграл в 17 матчах регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ и в двух играх плей-офф. 

Александр Овечкин забил 848 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, до рекорда Гретцки – 46 голов.

– Слежу за «Питтсбургом», Кросби, Малкиным. И, конечно, за «Вашингтоном» Александра Овечкина. Ждем его рекорд! Слежу за всеми командами, каждое утро просыпаюсь и смотрю обзоры. Интересно, как там голы забивают. Всякие тонкости подмечаешь, потом уже на тренировке что-то пробуешь делать. Это все же лучшая лига.

– Говоря о «Вашингтоне», об Овечкине. Белоусов высказал интересную мысль, что голы тогда и голы сейчас – это большая разница. Шайбы сейчас даются сложнее, все блокируют, ловят на себя. Во времена Гретцки было попроще.

– Да, соглашусь, что дается все тяжело. Плюс, я думаю, и пресса может поддавливать. Но в то же время он профессионал. Смотря голы Гретцки, Жора правильно подметил, что вроде как они легко по видео заходили. Но, конечно, ждем рекорд, – сказал Василий Филяев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обязательный ритуал на утро, отсмотреть всех наших, кто как сыграл за океаном. Кучеров чаще всего радует, Овечкин реже, но на каждый его гол настроение поднимается до праздничного))
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий