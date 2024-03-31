Малкин делит с Лефлером 35-е место в истории НХЛ по передачам (793)

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Ги Лефлер Хоккей

Евгений Малкин делит 35-е место в истории НХЛ по передачам с Ги Лефлером (793).

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 Б). 

В текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина стало 56 (21+35) очков в 73 играх. 

За карьеру в рамках регулярок – 1285 (492+793) очков в 1136 играх. 

По числу результативных передач Малкин делит 35-е место в истории лиги с Ги Лефлером (793 в 1126). На 34-м месте идет Яри Курри (797 в 1251), на 33-м – Патрик Кэйн («Детройт», 810 в 1222). 

Отметим, что россиянина преследует Анже Копитар («Лос-Анджелес», 38-е место, 788 в 1365). 

12 комментариев
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Джино молодчик. Если бы не травмы вообще в 20 лучших входил бы!!!
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Уже Легенда
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За карьеру в рамках регулярок – 1285 (492+593) очков в 1136 играх. Поправьте, 793,а не 593.
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Скоро 500 шайб а это автоматом зал славы в первый же год плюс очков уже 1300 .. Вы бьет 1400
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Ответ grodneng
А в топ-100 игроков лиги не включили, однако)
Теперь все понимают несуразность того рейтинга). Уверен, в очередном его засунут с запасом в топ
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блин ну мог закрыть 500 и 800 в этом сезоне
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Ответ dalmolchun
Жека уже в топ-50 за всю историю
А в топ-100 игроков лиги не включили, однако)
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Жека уже в топ-50 за всю историю
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Ну 60 очков нужно набирать, да 40 передач Женя просто обязан сделать.....
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Помню Лефлера, легендарный игрок , и Женя его обойдет и думаю в лихвой.
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Ответ 1960лоцман
Помню Лефлера, легендарный игрок , и Женя его обойдет и думаю в лихвой.
Лафлёр был шикарный игрок конечно😬✌️😎
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Ответ mas76
блин ну мог закрыть 500 и 800 в этом сезоне
Конечно мог, если бы вторую половину регулярки провёл как начало чемпионата. Да и сам Питтсбург во второй половине сезона превратился чуть ли не в аутсайдера, проигрывающего чуть ли не всем подряд.
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