Малкин делит с Лефлером 35-е место в истории НХЛ по передачам (793)

Евгений Малкин делит 35-е место в истории НХЛ по передачам с Ги Лефлером (793).

Форвард « » ассистировал Рикарду Ракеллю в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:4 Б).

В текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина стало 56 (21+35) очков в 73 играх.

За карьеру в рамках регулярок – 1285 (492+793) очков в 1136 играх.

По числу результативных передач делит 35-е место в истории лиги с (793 в 1126). На 34-м месте идет Яри Курри (797 в 1251), на 33-м – Патрик Кэйн («Детройт», 810 в 1222).

Отметим, что россиянина преследует Анже Копитар («Лос-Анджелес», 38-е место, 788 в 1365).