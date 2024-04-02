Малкин получил 6 минут штрафа в матче с «Рейнджерс» и вышел на 5-е место в истории НХЛ среди россиян (1154)

Теги Питтсбург Игорь Уланов Алексей Житник Дарюс Каспарайтис Евгений Малкин Алексей Ковалев видео НХЛ Андрей Назаров рекорды Хоккей

Евгений Малкин вышел на 5-е место среди россиян по штрафным минутам в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» получил 6 минут штрафа за 17:34 в игре регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (5:2).

Он не отметился результативными действиями в этом матче.

Теперь на счету Евгения Малкина 1154 минуты штрафа в 1137 играх в НХЛ.

По этому показателю он вышел на 5-е место среди россиян в истории лиги, обойдя Игоря Уланова (1151 в 739 играх).

4-е место занимает Алексей Житник (1268 в 1085), 3-е – Алексей Ковалев (1304 в 1316), 2-е – Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), 1-е – Андрей Назаров (1409 в 571).

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8 комментариев
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Ответ Melnikov1968
Конечно, немного удивительно, что два таких технаря как Малкин и Ковалев входят в пятёрку по штрафным минутам.
Малкин несдержанный очень и в лиге все это знают, стоит немного спровоцировать - он сразу отвечает и подставляет свою команду. Понятно, что технарей всегда лупят больше, но тот же Кросби себе такое позволяет крайне редко.
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+7
Ковалев то как туда попал в этот список ?
+3
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Легенда штрафбокса с 2006 года
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-1
+1
Ответ PolarBear
Ковалев то как туда попал в этот список ?
Да, Ковалёв немного неожиданно, а вот Дарюса ожидал на первом месте)))
+1
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+1
Конечно, немного удивительно, что два таких технаря как Малкин и Ковалев входят в пятёрку по штрафным минутам.
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-3
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Драчуны)))
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