Малкин получил 6 минут штрафа в матче с «Рейнджерс» и вышел на 5-е место в истории НХЛ среди россиян (1154)

Евгений Малкин вышел на 5-е место среди россиян по штрафным минутам в НХЛ.

Нападающий « » получил 6 минут штрафа за 17:34 в игре регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (5:2).

Он не отметился результативными действиями в этом матче.

Теперь на счету 1154 минуты штрафа в 1137 играх в .

По этому показателю он вышел на 5-е место среди россиян в истории лиги, обойдя Игоря Уланова (1151 в 739 играх).

4-е место занимает Алексей Житник (1268 в 1085), 3-е – (1304 в 1316), 2-е – (1379 в 863), 1-е – Андрей Назаров (1409 в 571).